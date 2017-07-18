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Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak?

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Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak?
İlk sezonunda Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği TSK tarafından desteklenen ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Söz dizinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Söz dizisinin 13. bölümünde neler olacak, yeni oyuncular var mı? işte detaylar..
Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak? Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak? Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak?

İlk sezonunda Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği TSK tarafından desteklenen ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Söz dizinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Söz dizisinin 13. bölümünde neler olacak, yeni oyuncular var mı? işte detaylar..

Star TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Söz sezon finalinin yayınlanması ile birlikte 2.sezonu büyük merak konusu oldu. Peki Söz 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzlenme rekorları kıran Söz dizisi 2.sezonu ne zaman başlayacak? Yavuz yeni sezonda ölecek mi? İşte TSK destekli askeri dizi Söz ile ilgili tüm merak edilenler

SÖZ 2.SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Söz dizisi, Star TV ekranlarında Söz ismi ile yayın hayatına başladıktan sonra yeterli reyting oranına ulaşarak yaz sezonuna kadar yayınlanmaya devam etti. Söz dizisi yüksek reyting oranına ulaşmayı başardı ve 2. sezon için devam kararı verildi.

Star TV ekranlarında derin oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Söz dizisi yeni sezondada ekranlara gelecek fakat yayın hayatına başlayacağı tarihle ilgili henüz yapımdan ve kanaldan net bir açıklama gelmedi. Fakat dizisinin Eylül ayında başlaması ön görülüyor.

Söz 13.bölüm fragmanı



Başrolünde Tolga Sarıtaş ve Serhat Kılıç'ın yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Söz 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz  yeni sezon fragmanı yayınlanmasına bir hafta kala ekranlarda olacak. Dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SÖZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş (Üsteğmen Yavuz)
Atakan Arslan (Geveze) (Üsteğmen Zafer Yaman)
Aybüke Pusat (Doktor Bahar Kutlu)
Görkem Sevindik (Üstçavuş Mücahit Serdengeçti) (Keşanlı)
Mustafa Yıldıran (Başçavuş Ali Haydar)
Burak Sevinç (Avcı Fethi Kulaksız)
Eren Vurdem (Ateş Acar)
Nihat Altınkaya (Yarbay Erdem Kaçmaz)
Serhat Kılıç (Çolak)
Aytaç Şaşmaz (Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak) (Çaylak)
Nil Günal (Güler Korkmaz)
Melissa Özge Yıldırımer (Fatma Bozdağ)
Meriç Aral (Eylem Mercier)
İlayda Ildır (Nazlı Korkmaz)
Ece Oktay (Funda Kutlu)

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