18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:47Güneş 05:40Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:25
    • 28°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 105.718 -0.47
  • Altın: 140,829 0.58
  • Dolar: 3,5250 -0.17
  • Euro: 4,0751 0.59

Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?

»
Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?
Ekranların yeni dizisi olan SHOW TV'nin yeni dizisi Rüya hangi tarihte başlıyor, oyuncu kadrosunda ünlü isimler var mı? Rüya dizisiyle ilgili tüm merak edilen son gelişmeler ve haberler burada..
Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda? Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda? Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?

Başrollerinde Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı SHOW TV'nin yeni dizisi Rüya hangi tarihte başlıyor, oyuncu kadrosunda ünlü isimler var mı? Rüya dizisiyle ilgili tüm merak edilen son gelişmeler ve haberler burada..

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cemal Şan’ın bulunacağı Rüya dizisinde, ayrı sınıflara ait kişiliklerin arasında uçurumlar olan ama buna rağmen kaderin birleştirdiği henüz 20’li yaşlarının ortalarında olan Elif ve Bulut’un hikayesini konu edinecek. 

Rüya dizisinin ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına geçecek olmasıyla birlikte dizinin konusu ve oyuncuları da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizi ile ilgili izleyicileri ilgilendirecek tüm detaylar şimdi haberimizde…

DİZİNİN KONUSU:

Lise yıllarından beri hayalleri büyük bir tasarımcı olmak isteyen Elif zengin iş dünyasında tekstil veliahdı Bulut Giray'la karşılaşır. Böylelikle büyük bir aşk başlar fakat bu aşkın engeli sayısızdır. Elif'in üvey babası onu kendisinden yaşça çok daha büyük inşaatçı Selami ile evlendirmek ister. Üvey anne Gülendam kendisini güvence altına almak için bir daire karşılığında Elif'i satmak ister. İşsiz babasının sıkıntıları, abisinin vurdumduymazlıkları ve üvey kız kardeşinin kıskançlıkları evin tüm geçimini sağlamak durumunda olan Elif için oldukça zor bir durumdur. Elif aşkının sonsuza denk süreceğini düşünmezken Bulut Giray'ın onu kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Bulut'un babasının yıllar önceki gizli ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın yapacakları tüm aileyi ve hayatını derinden etkileyecektir. İki sevgili ailelerinin tüm engellemelerine rağmen aşklarını yaşayabilecek mi? 

DİZİ OYUNCULARI:

->Ceyhun Mengiroğlu (Bulut Giray)
->Hazal Filiz Küçükköse (Elif Ardalı)
->Ulaş Tuna Astepe (Alaz)
->Özge Özder (Ruhşen Giray)
->Goncagül Sunar (Vuslat Akarsu)
->Atilla Saral
->Özge Sezince (Gülendam Büküm Ardalı)
->Devrim ÖZKAN (İpek Giray)
->Emir Çubukçu (İnan Ardalı)
->Buse VAROL (Şahika Aslan)
->Turgut Tunçalp (Faysal Ardalı)

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
2017 Kurban bayramı hangi tarihlerde, Eylül ayının kaçıncı haftası?2017 Kurban bayramı hangi tarihlerde, Eylül ayının kaçıncı haftası?2017 yılında Kurban Bayramı Eylül ayının kaçıncı gününe denk geliyor, Müslümanlar için en önemli günlerden olan Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte Kurban Bayramıyla ilgili merak edilen tarihler burada…
Galatasaray Östersunds maçı başlama saati kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Galatasaray Östersunds maçı başlama saati kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Galatasaray taraftarı ve sarı kırmızı renkleri o gün destekleyecek milyonlarca insan Galatasaray Östersunds maçına kitlenmiş durumda. Tüm gözlerin bu karşılaşmaya çevrilirken, taraftarlar bu maçın bilgilerini merak ediyor.
İstanbul'da bu hafta havalar nasıl, önümüzdeki 5 günün hava durumuİstanbul'da bu hafta havalar nasıl, önümüzdeki 5 günün hava durumuTürkiye'nin göz bebeği İstanbul'da yaşanan son yılların en kuvvetli yağışları sonrasında vatandaşlar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, önümüzdeki 5 günde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? İşte cevabı..
Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?Ekranların yeni dizisi olan SHOW TV'nin yeni dizisi Rüya hangi tarihte başlıyor, oyuncu kadrosunda ünlü isimler var mı? Rüya dizisiyle ilgili tüm merak edilen son gelişmeler ve haberler burada..
Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak?Söz dizisi 13.bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni sezona ne zaman başlayacak?İlk sezonunda Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği TSK tarafından desteklenen ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Söz dizinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Söz dizisinin 13. bölümünde neler olacak, yeni oyuncular var mı? işte detaylar..
Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor?Yeni ehliyetler için başvuru nasıl yapılıyor, hangi belgeler isteniyor ve ne kadar ödeniyor?1 Ocak 2016 tarihi itibariyle eski tip ehliyet sürücü belgelerinin değişimi için Emniyet Müdürlüğüne başvuru nasıl yapılıyor, başvuruda hangi belgeler lazım, yeni ehliyetler için ne kadar ücret alınıyor? İşte yeni ehliyet alımıyla ilgili tüm süreçler..
  • MEB'in bugün açıkladığı yeni müfredatta neler var, hangi değişiklikler yapıldı?18 Temmuz 2017 Salı 10:56
  • 2017 okullar ne zaman başlıyor, MEB'den açıklama yapıldı mı?18 Temmuz 2017 Salı 08:49
  • 2017 PYBS sonuçları açıklandı mı?18 Temmuz 2017 Salı 08:48
  • 2017 Kurban Bayramı hangi tarihlerde ve ne zaman, kaç gün tatil olacak?18 Temmuz 2017 Salı 01:21
  • 2017 Kurbanlık fiyatları nasıl, il il büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları18 Temmuz 2017 Salı 01:15
  • Furkan Kızılay kimdir?18 Temmuz 2017 Salı 00:52
  • Selahattin Aydoğdu kimdir?17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:05
  • İsmail Balaban kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?16 Temmuz 2017 Pazar 21:00
  • Doğum Borçlanması Hesaplama13 Temmuz 2017 Perşembe 21:02
  • Ne Zaman Emekli Olabilirim ?12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri