Rüya dizisinde kimler oynuyor, konusu ne, hangi kanalda?

Ekranların yeni dizisi olan SHOW TV'nin yeni dizisi Rüya hangi tarihte başlıyor, oyuncu kadrosunda ünlü isimler var mı? Rüya dizisiyle ilgili tüm merak edilen son gelişmeler ve haberler burada..

Başrollerinde Ceyhun Mengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’nin yer aldığı SHOW TV'nin yeni dizisi Rüya hangi tarihte başlıyor, oyuncu kadrosunda ünlü isimler var mı? Rüya dizisiyle ilgili tüm merak edilen son gelişmeler ve haberler burada..

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cemal Şan’ın bulunacağı Rüya dizisinde, ayrı sınıflara ait kişiliklerin arasında uçurumlar olan ama buna rağmen kaderin birleştirdiği henüz 20’li yaşlarının ortalarında olan Elif ve Bulut’un hikayesini konu edinecek.

Rüya dizisinin ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerin karşısına geçecek olmasıyla birlikte dizinin konusu ve oyuncuları da izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizi ile ilgili izleyicileri ilgilendirecek tüm detaylar şimdi haberimizde…

DİZİNİN KONUSU:



Lise yıllarından beri hayalleri büyük bir tasarımcı olmak isteyen Elif zengin iş dünyasında tekstil veliahdı Bulut Giray'la karşılaşır. Böylelikle büyük bir aşk başlar fakat bu aşkın engeli sayısızdır. Elif'in üvey babası onu kendisinden yaşça çok daha büyük inşaatçı Selami ile evlendirmek ister. Üvey anne Gülendam kendisini güvence altına almak için bir daire karşılığında Elif'i satmak ister. İşsiz babasının sıkıntıları, abisinin vurdumduymazlıkları ve üvey kız kardeşinin kıskançlıkları evin tüm geçimini sağlamak durumunda olan Elif için oldukça zor bir durumdur. Elif aşkının sonsuza denk süreceğini düşünmezken Bulut Giray'ın onu kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Bulut'un babasının yıllar önceki gizli ilişkisinden olan erkek kardeşi Alaz'ın yapacakları tüm aileyi ve hayatını derinden etkileyecektir. İki sevgili ailelerinin tüm engellemelerine rağmen aşklarını yaşayabilecek mi?

DİZİ OYUNCULARI:



->Ceyhun Mengiroğlu (Bulut Giray)

->Hazal Filiz Küçükköse (Elif Ardalı)

->Ulaş Tuna Astepe (Alaz)

->Özge Özder (Ruhşen Giray)

->Goncagül Sunar (Vuslat Akarsu)

->Atilla Saral

->Özge Sezince (Gülendam Büküm Ardalı)

->Devrim ÖZKAN (İpek Giray)

->Emir Çubukçu (İnan Ardalı)

->Buse VAROL (Şahika Aslan)

->Turgut Tunçalp (Faysal Ardalı)