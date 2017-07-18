Galatasaray Östersunds maçı başlama saati kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray, ilk maçında maplup olduğu Östersunds ile rövanş maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Östersunds rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray-Östersunds maçı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray'ın Östersunds ile yapacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. D Smart kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın başlama saati ise henüz belli değil.
Galatasaray nasıl tur atlar?
Aslan'ın, Östersunds karşısındaki 2-0'lık galibiyeti mücadeleyi uzatmaya götürecek. Her türlü beraberlik ve yenilgi halinde Sarı-Kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.
Bilindiği üzere Galatasaray, UEFA'dan aldığı men cezası nedeni ile geçen sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edememişti.
MUHTEMEL 11'LER
Östersund: Aly Keita, Tim Björkström, Tom Pettersson, Sotiris Papagiannopoulos, Dennis Widgren, Brwa Nouri, Jamie Hopcutt, Curtis Edwards, Hosam Aiesh, Johan Bertilsson, Saman Ghoddos
Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Pereira, Ahmet Çalık, Lionel Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis