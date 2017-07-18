Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, örgütün gizli iletişim ağı "ByLock" kullandığı belirlenen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
18 Temmuz 2017 Salı24 Şevval 1438
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Yozgat'ta dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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