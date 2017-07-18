19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan cevap

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Rostec CEO'su Sergey Çemezov, S-400'lerin Türkiye'de üretilip üretilemeyeceğiyle ilgili soruya 'son derece büyük yatırımlar gerektirir, henüz böyle bir plan yok' yanıtını verdi.
S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan cevap
S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan cevap S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan cevap S-400 Türkiye'de üretilir mi? Rusya'dan cevap

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmede teknik konuların tümünde anlaşıldığını belirterek, "Geriye sadece idari ve finansman konuları kaldı." dedi.

Moskova’da düzenlenen MAKS 2017 havacılık fuarı kapsamında, AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Çemezov, S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin sözleşmenin tüm teknik detaylarında Türkiye ve Rusya’nın anlaştığını vurguladı. Çözülmesi gereken idari ve finansman konuları kaldığını belirten Çemezov, "Anlaşmayı sonuca bağlamak için iki ülke hükümetleri arasında alınması gereken bazı kararlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

S-400'LER TÜRKİYE'DE ÜRETİLİR Mİ?

Çemezov ayrıca, S-400’lerin Türkiye’de üretilmesinin de son derece büyük yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, henüz böyle bir adım atılmasının planlanmadığını sözlerine ekledi.

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