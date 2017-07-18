19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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ABD’den İran’a misilleme! Hepsini listeye eklediler..

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Washington yönetimi, İran'ın uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 7 kişi ve 11 kuruluş hakkında yaptırım kararı aldı.
ABD’den İran’a misilleme! Hepsini listeye eklediler..
ABD’den İran’a misilleme! Hepsini listeye eklediler.. ABD’den İran’a misilleme! Hepsini listeye eklediler.. ABD’den İran’a misilleme! Hepsini listeye eklediler..

ABD hükümeti, İran'ın uluslararası suç faaliyetlerini ve balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle 7 kişi ve 11 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Başkan Donald Trump yönetimi, İran'a karşı bir dizi yeni yaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığının açıklamasında, "İran'ın yasadışı aktörleri ve uluslararası suç faaliyetleriyle ilişkili 7 kişi ve 9 kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığı" bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuya ilişkin, "ABD yönetimi, İran'ın terörizm desteği, balistik füze programı ve insan hakları ihlalleri dahil olmak üzere habis faaliyetlerini hedef almaya devam edecek." dedi.

Dışişleri Bakanlığı da balistik füze programını desteklediği gerekçesiyle iki ayrı kuruluşu kara listeye aldı. İlgili açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşların büyük bölümünün İran Devrim Muhafızları Ordusuna destek verdiği öne sürüldü. 

Toplamda 18 kişi ve kuruluş hakkında alınan yaptırım kararlarının, Beyaz Saray'ın İran'ın 5+1 ülkeleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmanın şartlarına uyduğunu teyit etmesinden bir gün sonra açıklanması dikkati çekti.

ABD'nin yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ülkedeki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

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