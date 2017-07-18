19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Merkel köşeye sıkıştı! Türkiye'den bakın ne istedi..

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FETÖ, PKK ve DHKP-C teröristlerine oturma izni veren ve konuyu "yargının kararı" diyerek geçiştiren Merkel, Türkiye'de tutuklanan Alman ajanın serbest bırakılmasını istedi.
Merkel köşeye sıkıştı! Türkiye'den bakın ne istedi..
Merkel köşeye sıkıştı! Türkiye'den bakın ne istedi.. Merkel köşeye sıkıştı! Türkiye'den bakın ne istedi.. Merkel köşeye sıkıştı! Türkiye'den bakın ne istedi..

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Büyükada'da gizli bir toplantı yaparken yakalanarak tutuklanmasına Almanya'dan tepki geldi. Berlin'de bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyükada toplantısında tutuklanan Steudtner'in serbest bırakılmasını talep etti.

"HAKSIZ OLDUĞU KANISINDAYIZ"

Merkel, "Biz bu tutuklamanın net olarak tamamen haksız olduğu kanısındayız" diye konuştu.

DW'de yer alan habere göre Merkel, Alman hükümetinin Steudtner'in serbest kalmasını sağlamak için her düzeyde girişimde bulunacağını da sözlerine ekledi. Merkel, "Kendileri açısından bu tutuklamaların suçsuz insanların zorlu bir sürece sokularak cezaevine gönderildiği bir başka olay olduğunu" ve "bunun da büyük bir endişe kaynağı olduğunu" ifade etti.

"YARGI" KELİMESİNİ KULLANMADI

Ülkesindeki teröristlere oturma izni ve maaş verilmesini "yargının kararı" diye açıklayan Merkel, Alman ajanı Peter Steudtner'in tutuklanmasıyla ilgili "yargı" ifadesini hiç kullanmayarak "Türk makamları tarafından tutuklanması" ifadesini kullandı.

SAVCILIK: AJAN SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Büyükada'da bir otelde gizli toplantı yapan 10 kişi gözaltına alınmış, bunlardan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Veli Acu, Ali Garavi ile Peter Steudtner tutuklanmıştı.

Sanıklardan bazılarını PKK ile bağlantıları belirlenmiş, bazılarının FETÖ'cülerle sık sık görüştüğü tespit edilmişti. Savcılık ayrıca, şüphelilerle ilgili "terörizmin finansmanı" ve "casusluk" eylemleri yönünden soruşturma yürütüldüğünü de açıkladı.

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