19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Demirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okudu

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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Meclis grubuna bağlanmak için TBMM'ye dilekçe verdi.
Demirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okudu
Demirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okudu Demirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okudu Demirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okudu

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Meclis'teki grup toplantısına cezaevinden bağlanmak için TBMM başkanlığına verdiği dilekçeyi okudu. 

HDP Sözcüsü Osman Baydemir  partisinin grup toplantısında konuştu. Osman Baydemir, İstanbul'daki sel felaketine ilişkin "Bu tür felaketler bir doğa olayı oylarak ifade edilebilir. Ancak 20 yıldır bu hükümet İstanbul'u yönetiyor. En büyük afet, hükümet elleriyle çarpık kentleşmeyle yağmur yağdığında sele dönüştüren politilkalardan olduğunu ifade etmek istyorum. İstanbul yönecileri neredeyse sele bakıp ' Bundan iyi HES çıkar. Alın size Kanal İstanbul. Bakın size Venedik yaptık' demeleri an meselesi." dedi. 

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Meclis'teki grup toplantısında konuşmak için TBMM Başkanlığına gönderdiği dilekçeyi okuyan Baydemir, Demirtaş'ın dilekçede şu ifadelerin kullanıldığını bildirdi:

"CEZAEVİNDEN MECLİS GRUBUMA HİTAP ETMEK İSTİYORUM"

"Sekiz aydır ben ve diğer milletvekili arkadaşlarım yasa dışı bir şekilde tutukluyuz. Ancak Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesindeki tutukluluk itiraz dosyama sunduğu savunmada, tutukluluğumuzun yasama faaliyetlerimize katılmada herhangi bir engel teşkil etmediğini belirtmiştir. Parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi'nin Eş Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak, TBMM'de yasama ve denetleme faaliyetlerinin bir parçası olan grup toplantısına cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanıp Meclis Grubuma hitap etmek istiyorum. Eş zamanlı olarak bütün HDP vekillerinin de SEGBİS yoluyla grup toplantılarına katılımının sağlanmasını talep ediyorum."

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