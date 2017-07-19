19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet!

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Dünya bu skandal haberle çalkalanıyor! Katolik Kilisesi'ne bağlı tarihi "Regensburger Domspatzen" çocuk korosunda 547 çocuğun yıllarca cinsel tacize uğradığı ve şiddet gördüğü bildirildi.
Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet!
Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet! Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet! Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet!

Çocuklara yönelik taciz ve şiddet yıllarca sürdü ama, zaman aşımı nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmayacağı ifade edildi.

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin tanınmış tarihi korolarından "Regensburger Domspatzen"da papaz ve öğretmenlerin, en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Katolik Kilisesi ve koronun olduğu Regensburger Domspatzen Okulu tarafından çocuk tacizlerinin aydınlatılması için görevlendirilen avukat Ulrich Weber, hazırladığı raporda, 1945-1990 yılları arasında en az 547 çocuğun şiddet gördüğünü ve cinsel tacize uğradığını belirtti.

Weber, Papa 16. Benedictus'un kardeşi Georg Ratzinger'in de 1964-1994 yıllarında koronun yöneticiliğini yaptığına işaret ederek Ratzinger'in olayları görmezden geldiği için sorumluluk taşıdığını vurguladı.

TACİZLER YILLARCA SÜRDÜ

Weber, zaman aşımı nedeniyle suçlamalarla ilgili herhangi bir adli işlem yapılmayacağını ifade etti.

Raporda, şiddet ve cinsel taciz mağdurlarının yaşadıklarını 'cehennem", "hapishane" ve "toplama kampı" sözcükleriyle anlatmaya çalıştığına dikkat çekildi.

Kilise daha önce söz konusu kişilere 5 bin ila 20 bin avro tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Bin yılı aşkın geçmişe sahip Regensburger Domspatzen, Almanya'nın en eski çocuk korosu olarak biliniyor.

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Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet!Kilise okulunda 547 çocuğa cinsel taciz ve şiddet!Dünya bu skandal haberle çalkalanıyor! Katolik Kilisesi'ne bağlı tarihi "Regensburger Domspatzen" çocuk korosunda 547 çocuğun yıllarca cinsel tacize uğradığı ve şiddet gördüğü bildirildi.
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