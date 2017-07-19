İşte yağmurun verdiği hasarın bedeli

Türkiye için özellikle de sigortacılar için sel, beklenmedik bir felaket değil. Sigortacıların yaptığı araştırmalara göre hemen hemen her yıl ortalama 24 sel baskını nedeniyle afet yaşanıyor. Son 10 yılda ise yaklaşık 300’ün üzerinde sel afeti yaşandı ve 500’e yakın kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar yaşanın sel felaketlerinden dolayı 99 bine yakın kişi evsiz kaldı, selin yarattığı maddi kayıp da 2.5 milyar doları geçti ki, 2009 yılında İstanbul’da yaşanan sel felaketi en büyük maddi kayba neden oldu ve sigortacılar 1 milyar dolar hasar ödemesi yaptı. Dün İstanbul’da yaşanan ve yine afet diye nitelendirilen sel felaketinin 150-200 milyon TL’lik sigortalı hasara neden olacağı tahmin ediliyor. Tek tek incelendiğinde zarar görüp de kasko sigortası olan araçların yüzde 95’inde sel teminatı bulunuyor. Aynı şekilde paket poliçesi olan konut ve işyerlerinin tamamında sel teminatı mevcut. Her ne kadar kamuya ait bina ve araçlar sigortalanmasa da dünkü selde zarar gören metro ve istasyonları ile belediyeye ait metrobüsler de sigortalı.

Hasar tespiti yapıldıktan bir ay gibi kısa bir sürede araçların zararı kaskodan, işyerleri ile konutların zararları da paket poliçeden (işyerlerindeki mallar da sigorta kapsamındadır) karşılanacak. Ancak konutlarda ve küçük işyerlerinde sigortalanma oranının düşük olması nedeniyle sigortalı hasarın fazla olması beklenmiyor. Bilinmesi gereken; araçlar için trafik sigortası, sel hasarını; zorunlu deprem sigortası da (DASK), konut hasarını karşılamaz.

HÜRRİYET