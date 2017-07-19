Trump, Almanya'da Putin'le iki kez görüşmüş

Almanya'nın Hamburg kentindeki G-20 Zirvesi'nde Putin ile resmi görüşme yapan Trump'ın, aynı gün Rus liderle gayriresmi bir görüşme daha gerçekleştirdiği açıklandı

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi görüşmelerinin ardından bir kez daha bir araya geldiği bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Putin'in 7 Temmuz'daki ikili görüşmenin ardından gayriresmi olarak bir kez daha görüştüklerini belirtti.

Yetkiliye göre iki lider, iki saatten fazla süren ikili resmi görüşmeden bir süre sonra G-20 akşam yemeğinin gerçekleştiği bölümde bir kez daha görüştü.

Görüşmenin süresi ve içeriğine ilişkin açıklama yapmayan yetkili, Trump ile Putin'in Almanya'da iki kez görüştüğü yönündeki iddiaları doğrulamış oldu.

BREMMER'IN İDDİASI

Daha önce siyasi analiz firması Eurasia Group'un başkanı Ian Bremmer, iki liderin akşam yemeğinde bir saate yakın görüştüklerini ve görüşmede Trump ve Putin dışında sadece Putin'in tercümanının bulunduğunu ifade etmişti. Bremmer, ABD tarafının tercümanının olmamasını da eleştirmiş, bunun bir güvenlik açığı olduğunu savunmuştu.

Trump ile Putin, 7 Temmuz'da Hamburg'da G-20 Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze bir görüşme yapmış, iki saati aşan görüşmede Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesinden Suriye'deki ateşkese kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirilmiş