19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:41Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:24
    • 26°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 105.718 -0.47
  • Altın: 140,715 0.50
  • Dolar: 3,5250 -0.17
  • Euro: 4,0751 0.59

48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti!

»
48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti!
FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre örgütün, finansal ayağı kırıldı. 7.5 milyarı gayrimenkul, 41 milyar lirası şirket varlığı olmak üzere hainlerin toplam 48.5 milyarı devlete geçti.
48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti! 48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti! 48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti!

Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında FETÖbaşta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele masaya yatırıldı. Kurula sunulan FETÖ Raporu'nda, mücadelede gelinen nokta kapsamlı olarak değerlendirildi. FETÖ'nün gücünün kırılması sürecinde en fazla mesafe alınan alan olarak "finans" boyutu ön plana çıktı. FETÖ'nün, himmet, bağış gibi adlar altında, çoğu zaman baskı ve tehditle milletten elde ettiği haksız servet, yine millete iade edildi. Terör örgütünün 7.5 milyar liralık gayrimenkul, 41 milyar liralık şirket varlığı olmak üzere toplam 48 milyar lirası devlete geçti.

DUDAK UÇUKLATAN SERVET

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nu haberine göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kararlılıkla sürdürülen FETÖ ile mücadelede, bugüne kadar örgütün 7.5 milyar liralık gayrimenkulüne el konuldu. Ayrıca, FETÖ ile bağlantılı 966 şirketin kayyuma devredilen aktif toplamı da 41 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece toplamda, yaklaşık 15 milyar dolarlık varlığının FETÖ terör örgütü tarafından kullanılması önlendi.

NAKİT OLARAK YURTDIŞINA ÇIKARILDI

MGK'daki sunumlarda, FETÖ'nün en önemli gelir kaynağının Türkiye olduğu, esnaf ve işadamlarından sağlanan paraların yurtdışına transfer edildiği, bu musluğun kesildiği vurgulandı. FETÖ okulları için her bir ilde farklı iş ve meslek gruplarından, örgüte mensup isimler tarafından "himmet" tahsil edildiği ve genelde nakit olarak ülke dışına çıkarıldığı tespitine yer verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul'da operasyon! Yakalandılarİstanbul'da operasyon! Yakalandılarİstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette terfi ve emekliler açıklandı!Emniyette terfi ve emekliler açıklandı!Emniyet Genel Müdürlüğünce 185 emniyet müdürü ile 53 emniyet amiri emekliliğe sevk edildi. 94 ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirildi.
Dündar ve Şık teröristten talimat almışlarDündar ve Şık teröristten talimat almışlarFirari Can Dündar ile Ahmet Şık’ın terör örgütü lideri Mihraç Ural’la birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı.
48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti!48.5 milyar dolarlık serveti devlete geçti!FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre örgütün, finansal ayağı kırıldı. 7.5 milyarı gayrimenkul, 41 milyar lirası şirket varlığı olmak üzere hainlerin toplam 48.5 milyarı devlete geçti.
İşte yağmurun verdiği hasarın bedeliİşte yağmurun verdiği hasarın bedeliDün İstanbul'da yaşanan sel felaketinin 150- 200 milyon dolar sigorta hasarına neden olduğu tahmin ediliyor.
Türkiye'den Katar'a askeri sevkiyatTürkiye'den Katar'a askeri sevkiyat21 fırtına obüsü ve 171 askeri personel ortak tatbikat için Katar'a sevk edildi.
  • 'Menfez Paşası'nı yerin dibine soktu!18 Temmuz 2017 Salı 21:25
  • Yozgat'ta dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var18 Temmuz 2017 Salı 21:07
  • Terörsitbaşı Gülen'den akılalmaz sözler18 Temmuz 2017 Salı 19:29
  • Vahşetin detayları boşanma dilekçesinde!18 Temmuz 2017 Salı 19:25
  • Kandilli'den İstanbul'daki afete bilimsel değerlendirme18 Temmuz 2017 Salı 18:35
  • Adliye yolunda sırıtarak 'iyi çek' dedi18 Temmuz 2017 Salı 18:10
  • Askeri intikallerde 'sivil araç' tartışması!18 Temmuz 2017 Salı 18:07
  • Şehit Fırat Çakıroğlu davasında karar!18 Temmuz 2017 Salı 18:05
  • Vekille kaymakam tartışmasını vatandaş bitirdi!18 Temmuz 2017 Salı 17:20
  • O komutandan net açıklama: TSK sadece...18 Temmuz 2017 Salı 16:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri