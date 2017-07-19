19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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4 milyon liralık yangın! Yaralılar var

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4 milyon liralık yangın! Yaralılar var
Gaziantep’te gıda toptancılığı yapan bir iş yerinde meydana gelen yangında 3 itfaiye eri yaralanırken, yaklaşık 4 milyon liralık hasar zarar meydana geldi.
4 milyon liralık yangın! Yaralılar var 4 milyon liralık yangın! Yaralılar var 4 milyon liralık yangın! Yaralılar var

Olay gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Gatem Toptancılar Sitesindeki Bayram Kumluca’ya ait gıda toptancısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 01:45’de iş yerine ait yangın alarmını duyan sitenin güvenlik görevlisi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerinde bulunan plastik ve kimyasal malzemelerin aniden tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürmek üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 15 itfaiye aracının müdahalesi ile yangına müdahale başladı.

Yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 1’i merdivenden düşen ve 2’si dumandan etkilenen 3 itfaiye hazır bekleyen 112 ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangında yaklaşık 4 milyon liralık hasar meydana geldiği öne sürüldü.

“Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etti’’

Yangının meydana geldiği olay yerinde hazır bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, gelen ihbar üzerine olay yerine 15 itfaiye ekibi sevk edildiğini belirterek, kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplerin yangını kontrol altına almak için tam tesisatlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Müdahale sonucu yangının çıktığı noktada boğulmuş durumda olduğunu vurgulayan Yılmaz, çevredeki diğer iş yerlerine de sıçramaması için her türlü önlemin alındığını söyledi.

Durumu fark eden güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası yaklaşık 15 dakika içerisinde itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangına müdahale ettiklerini ifade eden GATEM Gıda Toptancılar Sitesi Başkanı Mehmet Şerif Türk, gıda, temizlik, kırtasiye ve bakkaliye ürünlerinin bir arada bulunmasından dolayı yangının kontrol altına alınmasının zorlaştığını söyledi.

Yaklaşık 4 saate kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları halen devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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