19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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MGK, ABD ile gelinen hassas noktayı görüştü

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Külliye’de 6 saat süren MGK’nın ardından ABD’nin YPG/PKK’ya yaptığı silah yardımları bildiride ilk kez sert ifadelerle yer buldu.
MGK, ABD ile gelinen hassas noktayı görüştü
MGK, ABD ile gelinen hassas noktayı görüştü MGK, ABD ile gelinen hassas noktayı görüştü MGK, ABD ile gelinen hassas noktayı görüştü

Üst düzey bir yetkili, ABD ile Türkiye’nin stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğunu belirtirken, “Bunu, ileride önlerine koymak için yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin ABD ile “stratejik ortaklık” temelinde ilerleyen ilişkileri; Suriye’deki durum ve ABD’nin YPG/PKK’ya silah desteği nedeniyle “yakın tehdide” doğru ilerleme yolunda. Bu, söylemlere yansıdığı gibi, MGK bildirisinde ilk kez ABD’nin YPG/PKK’ya yaptığı silah yardımları, sert ifadelerle yer buldu. MGK bildirisinde, isim verilmese de ABD’nin, YPG’ye verdiği silah ve mühimmatların PKK terör örgütünün eline geçtiği vurgulandı. Üst düzey bir yetkili, ABD ile Türkiye’nin stratejik ortak ve NATO müttefiki olduğunu belirtirken, “Bunu, ileride önlerine koymak için yapıyoruz” dedi. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre yetkili, ABD’nin Türkiye açısından resmen, ‘tehdit’ olarak tanımlanmasının şu aşamada söz konusu olmadığını vurguladı.

SİNYALİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yabancı bir TV kanalına verdiği mülakatta, şöyle demişti:

“ABD’nin işbirliği yaptığı terör örgütleri bizim için bir tehdittir. Bu PYD’dir, YPG’dir. Ben, bunu Sayın Trump’a da anlattım. İki örgütten biri PKK’nın siyasi ayağıdır. Diğeri ise terörist ayağıdır. Ama ikisi de terör örgütüdür. Bunların PKK ile bir arada olduğunu belgelerle anlattık. Fakat ABD’li dostlarımıza bunu anlatamadık. Her şeyi temin ettiklerini biliyoruz. Şu anda ABD’nin kuzey Suriye’de 7 hava üssü var. 17 üs var. Ağır silahlar buralarda bulunduruluyor. Kime veriyorlar bunu? PYD’ye. Peki bize ne söylüyorlar? ‘Biz bu silahları daha sonra geri alacağız’ diyorlar. Kimse kimseyi aldatmasın. Bu silahlar PYD’ye verilmiştir ve onlarda kalacaktır.”

SUUD VE BAE TEHDİDİ

ABD’yi bu bölgeye çağıran ve Katar krizinde Türkiye’nin askeri üssünü boşaltmasını isteyen Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin sergiledikleri tutum da yakın gelecekte Türkiye’yi tehdit eder nitelikte görülüyor. MGK’da bu konuda bir tavsiye kararı alınmadı ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde bir değişiklik yapılmadı ancak süreç böyle ilerlerse bu iki ülkenin Türkiye’nin dış güvenlik tehdit sıralamasında ön sıralarda yer alacağı değerlendiriliyor.

Önceki günkü MGK toplantısında tüm bu konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı; ilgili bakanlıklar ve kuruluşlar brifing verdi. Detaylara girecek olursak; ABD’nin YPG/PKK’ya verdiği silahlarla ilgili brifing sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu listeleri paylaşıyorlar mı, en son ne kadar silah gönderdiler?” diye sordu. Son olarak ABD’nin YPG’ye 17 TIR gönderdiği, ABD’nin bu listeleri paylaşmaya başladığı ifade edildi.

RAKKA OPERASYONU

ABD’den gelen Rakka operasyonu sonrasında Türkiye’nin insani yardımları organize etmesi talebi değerlendirildi. Toplantıda, “ABD bizimle işbirliği yapmak istiyor. ‘İnsani yardımları organize edin’ diyor. Biz ise ancak koordinasyonu sağlayabileceğimizi söyledik. Çünkü orada YPG/PKK var. Onlarla yan yana gelmeyiz” tespiti yapıldı.

MERCY CORPS BASKISI

Suriye’de yardım çalışması yapan en büyük kuruluşlardan ABD merkezli Mercy Corps’un Türkiye’deki faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayında yasaklanmıştı. ABD’den bu konuda Türkiye’ye yoğun baskı geliyor. Bu kuruluşun Suriye’de bazı gruplara yardım adı altında silah desteği sağladığı da kayda geçirildi. Türkiye, AFAD eliyle Suriye’nin kuzeyinde çok önemli ve başarılı işler yapıyor. Çobanbey’de büyük bir lojistik merkez kuruldu. Elbeyli’de soğuk gıda zinciri için depo oluşturuldu. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde kurulan 12 kampta 120 bin kişi yaşıyor. Kamplar dışındaki 100 bin kişi için ise 8 TIR; gıda, çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi.

AFRİN, İDLİB VE MÜNBİÇ

Türkiye’nin 3’lü mutabakatta sorumluluk sahasında bulunan İdlib’in TSK’nın tam kontrolüne alınmasında cihatçı gruplar nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Bölgede eski adıyla El Nusra, yeni adıyla Fetih el Şam, Ahrar-u Şam ve Tahrir el Şam gibi grupların bulunması sorun teşkil ediyor. Bu grupların buradan tasfiye edilmesi gerekiyor. MGK’da Afrin konusunda, “Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili en önemli bölgelerden biri. Afrin demek Türkiye demek” değerlendirmesi yapılırken, buranın Esad güçlerine bırakılmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Nihai hedef olan Münbiç’e ise ayrı bir başlık açıldı. Fırat Kalkanı bölgesinin elektrik ve suyunun Münbiç’ten sağlandığı, tarım yapıldığı vurgulandı.

HABERTÜRK

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