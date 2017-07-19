19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor!

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Son günlerde gündemden hiç düşmeyenEbru Şallı skandallarına bir yenisi daha eklendi.
Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor!
Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor! Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor! Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor!

Şallı, son 1 yılda Arda Turan’la yazışmaları ve kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflarıyla şoke etmişti. Bu kez de ünlü sunucunun yeni sevgilisi Uğur Akkuş, evli ve 2 çocuk babası çıktı!

Sunucu Ebru Şallı, uslanmak bilmiyor. Geçtiğimiz gün Bodrum'da yeni sevgilisinin lüks teknesinde keyif çatarken yakalanan Şallı'nın yeni aşkının kimliği belli oldu. Güzel sunucunun yeni aşkı, 3 yıllık evli ve 2 çocuk babası Uğur Akkuş'tan başkası değildi! Ünlü sunucu, bu yasak aşkla yine magazin gündeminde bomba etkisi yaptı. Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz'la Çeşme'de görüntülenip manşetlerden düşmeyen Ebru Şallı, daha sonra da Arda Turan'la sosyal medyadaki özel yazışmalarının ortaya çıkmasıyla da günlerce konuşulmuştu.

EŞİ ŞOKE OLDU!

Şallı, son olarak da geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların paylaşılmasıyla gündemi meşgul etmişti. Bir olayın yankısı geçmeden ikinci bir skandalla adından söz ettiren Ebru Şallı'nın bu kez evli ve çocuklu bir işadamıyla birlikte olması sosyal medyayı salladı. Kendisine ulaştığımız Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, aldatıldığını gazetelerden öğrendiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti..

YUVAYI YIKTI...

Eşinin Ebru Şallı ile kaçamağını affetmeyeceğini söyleyen Gonca Hanım, "İlk iş olarak boşanma davası açacağım, bu kez dönüş yok. Uğur, sabahtan beri beni arıyor, açmıyorum. Mesaj atmış; 'Ne olur telefonunu aç, sana açıklama yapayım' diye cevap vermedim. Ben onu İstanbul'da biliyordum, Bodrum'da çıktı" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan 40 yaşındaki Ebru Şallı'ya "Bu, sana hiç yakışmadı" diye yorumlar geldi. Şallı, bunun üzerine fotoğraflarını yoruma kapadı. İşin ilginç yanı ise aldatıldığını sonradan öğrenen Gonca Akkuş'un Şallı'yı instagram'dan takip etmesiydi.

İHANET HABERİYLE SARSILDI

Olay tekne görüntüleri çekildikten birkaç saat sonra eşinin "Buradaki işlerim biraz daha uzadı" şeklindeki mesajını gazetemizle paylaşan Gonca Akkuş, ihanet haberiyle sarsıldı. Eşini İstanbul'da iş gezisinde zanneden Gonca Hanım, mesajda kızıyla ve oğlunun babalarını çok özlediğini yazdı. Gonca Akkuş'a Uğur Akkuş da "İyi uykular aşkım, sizi çok seviyorum, çok da özledim" diye cevap verdi.

Sabah

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