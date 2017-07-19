Denayer için 2 teklif! G.Saray ve...

Galatasaray transferde stoper ile sağ kanada odaklandı. Sarı kırmızılılar stoper mevkii için daha önce de kiralık olarak kadrosuna kattığı Jason Denayer üzerinde duruyor.

beIN Sports'un haberine göre, Galatasaray, 22 yaşındaki genç futbolcu için 2020 yılına kadar sözleşmesinin olduğu İngiliz kulübü Manchester City'ye teklifte bulundu.

Sarı kırmızılılar İngiliz kulübünden yanıt beklerken, Denayer için Medipol Başakşehir'in de devrede olduğu ve bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Abdullah Avcı, iki sezon önce Galatasaray forması giyen Jason Denayer'i transfer edecekleri iddiası üzerine ise, "Denayer ve birçok oyuncunun ismi üzerinden hocalarla konuşup, yönetime sunuyoruz. Denayer kolay bir transfer gibi durmuyor. Beğendiğim bir oyuncu ama şu an itibarıyla başka oyunculara yöneldik." açıklamasını yapmıştı