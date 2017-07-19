Terim'e fena çaktı: 'Dayağı yedi ama...'

İşte eski hakem Toroğlunun köşe yazısındaki o ifadeler:
EY FEDERASYON SES VER
Böyle güzel bir ülkede öyle spor olaylarına rastlıyoruz ki, bize şunu gösteriyor; bu ülkenin spor basını hatta magazin basınında ekmek bitmez tükenmez.
Aziz Yıldırım çıkıyor kadın basketbol maçında rakip takımın başkanı Işık Eyigüngör'e tokadı geçiriyor ve diyor ki: "Bir daha karşıma çıkarsa yine döverim." Başakşehirli futbolcular gazetecileri dövdüler, federasyondan yedikleri cezalar komik ama bu sefer mahkeme, "Şu kadar zaman maç seyredemezsiniz" diyor.
Ama bunu yapanlar, sahada futbol oynayacaklar.
Olacak işler değil, garip işler. Dönüyoruz, milli takım kaptanı Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye, "Seni uçağa alanın" diye ana avrat küfrediyor. Ettiği küfürler Fatih Terim ve Yıldırım Demirören'e gidiyor, Bilal Meşe, "Dava açacağım" diyor ama ortada dava yok.
Federasyon Başkanı, Arda'ya sahip çıkıyor, çalışanı Bilal Meşe için bir şey demiyor. Durun daha bitmedi. Türkiye Futbol Direktörü, Bodrum'dan telefon açıp, arabaya atlayıp Alaçatı'ya gidiyor.
Birileri konuşsun artık Yumruğu boşa sallıyor, dayağı yiyince de kaçıp gidiyor. O günden bu güne kadar restoran sahibi devamlı konuşuyor, Türkiye Futbol Direktörü'nden ses yok. Bakınız beyler bir mekanda karşılaşırsınız birbirinize gıcıksınızdır birden laf düellosu olur ve birbirinizi döversiniz bunu bir yere kadar anlarım. Ama sen Futbol Direktörüsün, kişiyle konuşuyorsun, oraya gidiyorsun ve dayağı yiyorsun. Bu nasıl iş! Birileri çıkıp bir şeyler söylesin. Fatih Terim'in bastığı mekanın sahibi TFF yönetim kurulu yedek üyesidir. Birkaç yıl önce bu Adana kebapçısı olan arkadaş Adanalı olan Fatih Terim'e elleriyle acılı Adana kebabı yediriyordu. Fatih Terim bu sefer Alaçatı'ya acılı Adana kebabı yemeye gitmedi. Kebap dükkanını dağıtmaya gitti ama duble porsiyon acılı adana yiyerek geri döndü. Bugüne kadar da hala konuşmuyor. Ey Federasyon, ey Spor Bakanım, ey Demirören lütfen ses verin. Rica ediyorum.
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İşte eski hakem Toroğlunun köşe yazısındaki o ifadeler:
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