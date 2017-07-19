19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Geçen yıl hakem ve savcıların 15 milyon dosyaya baktığını söyledi.
Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon
Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,TBMM Genel Kurulu'nda, Bölge Adliye ve Bölge İdare  Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde  milletvekillerinin sorularını yanıtladı."Türkiye'de adalet var mı?" sorusunu yanıtlayan Bozdağ, "Elbette  Türkiye'de adalet var ama adalet görevini yerine getirmek üzere görev yapanlara  karşı bir adaletsizlik, haksızlık var." ifadesini kullandı.

2016 Yılı Adli Sicil İstatistiklerinin yayımlandığını anımsatan  Bozdağ, geçen sene itibarıyla cumhuriyet savcılıklarında 7 milyon 398 bin 616,  ceza mahkemelerinde yaklaşık 2,5 milyon, hukuk mahkemelerinde yaklaşık 3,5 milyon  dosyanın, diğer mahkemelerdeki dosyaların da eklenmesiyle 15 milyon civarında  işin olduğunu vurguladı.

 Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Bu kadar iş yapılıyor. Bunların karara bağlananları, devam edenleri,  soruşturması olanlar var. Bunlardan kaç tane konu Türkiye'nin gündeminde her gün  tartışılıyor? Elinizi vicdanınıza koyun. 15 milyon adli işlem var. 15 milyon  içerisinde parlamentoda milletvekillerinin veya dışarıda medyanın, başka  çevrelerin tartıştığı karar, dava, ceza sayısına baktığınızda, mukayese  ettiğinizde gerçekten çok az sayıda. 15 milyon iş yapılan yer var. 15 milyonda  hadi diyelim 200 tane eleştirilen konu.  Yargı son dönemde bütün bu işleri yaparken bir sürü travmalar da  geçirdi. Meslekten ihraçlar var. İstinafı kurduk. İstinafa, birinci sınıf  hakimleri atayınca onların yerlerine aşağıdan birinci sınıf olanları getirdik.  Bir hareketlenme oldu. Bütün bu şartlar altında gerçekten hakim ve savcılarımız  görevlerini büyük bir özveriyle yapıyorlar ve milletimizin kendilerinden  beklediği adaletin zamanında ve doğru tecellisi için çalışıyorlar. Ben Türkiye'de  hakim ve savcılarımızın, görevlerini Anayasa ve hukuka uygun yapma konusunda  özverili çalışma yaptıklarına ve milletimizin adalet beklentisine olumlu cevap  verdiklerine inanıyorum."

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