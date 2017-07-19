T24 yazarından skandal “Süryani” yazı

T24 adlı internet sitesinin Nurcan Baysal adlı yazarı, Süryaniler konusunda Türkiye’ye skandal ithamlarda bulundu. Yazar, Türkiye’yi “Süryanilere tecavüz etmekle” suçladı.

Ülkemizdeki bazı kesimler sözde “Ermeni ve Süryani katliamı” iddiaları üzerinden Türkiye’yi hedef almaya, karalamaya devam ediyor.

Bu tür karalama yayınlarının sıkça yapıldığı adreslerden biri de T24 adlı internet sitesi.

Sitenin yazar yazılarında, haberlerinde sık sık Batı ağzıyla “1915’te Ermenilerin, Süryanilerin katledildiği” tezleri işleniyor, Osmanlı ve Türkiye “katil” gibi gösterilmeye çalışılıyor.

T24 yazarlarından Nurcan Baysal, iftira ve karalamada çıtayı daha da yükselterek, “katil” dediği Türkiye’yi bir de “tecavüzcü” gibi gösterdi.

Nurcan Baysal, “Seyfo devam ediyor” başlıklı yazısında aynen şu skandal ifadeleri kullandı:



“Ermeniler gibi onlar da yürüyorlardı. Mezopotamya’nın kadim evlatları nereye gidecekleri söylenmeksizin yola koyulmuşlardı. 15 Haziran 1915’te başlayan bu yürüyüş, kimse kalmayıncaya dek sürecekti…

Kalan erkeklerin bir kısmı Kürdistan’ın kuytu köşelerinde kurşunlarla katledilecek, kadınlar tecavüze uğrayacak ve satılacaktı. Çocuklar, din değiştirecek, iyi birer “Müslüman Türk” olmak üzere yetimhanelere verilecekti. Süryanilerin Seyfo (Kılıç/ Kılıçtan Geçirme) adını verdikleri 1915 olaylarında 500 bine yakın Süryani böyle katledildi.

Yüzlerce Süryani köyü yakıldı, yıkıldı. Süryanilerin yurduna ıssızlık çöktü.

Seyfo’dan kurtulan Süryaniler de rahat yüzü görmediler. Sürekli baskı altında yaşadılar, korkutuldular, öldürüldüler. Anayurtlarını terk etmek zorunda bırakıldılar. Yüz binlerce nüfustan bugün Türkiye’de 15-20 bin civarında Süryani kaldı.

Soykırım o gün bugündür devam ediyor. “Gavurun malı helaldir” yaklaşımıyla Süryani halkına ait mal ve mülklere yüzyıldır devletin desteği, bizzat öncülüğüyle el koyulmaya devam ediliyor.”



İŞTE SKANDAL YAZININ O BÖLÜMÜ





ŞAHİDİ, HDP’Lİ BİR SÜRYANİ

T24 “yazar”ı, bu yazdıklarının “doğruluğuna” şahit olarak da “aktivist” diye söz ettiği Erkan Metin ismini gösterdi ve bu ismin ağzından benzer iddiaları köşesine taşıdı. Nurcan Baysal’ın “aktivist” diye söz ettiği ismin, HDP’li olmasından ise söz etmemesi dikkat çekti. Erkan Metin, geçtiğimiz seçimlerde HDP’den milletvekili aday adayı olmuş, Süryani kökenli bu isim aynı zamanda bir avukat.