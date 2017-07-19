19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:41Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:24
    • 35°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 106.628 0.86
  • Altın: 140,577 -0.06
  • Dolar: 3,5251 0.00
  • Euro: 4,0633 -0.29

Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması

»
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bugüne kadar kamudan çıkarılan 111 bin kişiden daha fazla sayıda FETÖ’cünün, halen devlet kadrolarında olduğunu söyledi.
Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması
Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması

14 Temmuz günü çıkarılan son KHK ile kamudan ihraç edilen 7 bin 400 kişiden büyük bölümünün de ''Kripto'' (Kendini gizleyen) olduğunu açıklayan Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınırken önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli şöyle konuştu:

''Örgütün kendini gizleme, kamufle etme ve kripto kalma yönünün ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz.

En son KHK'da yaklaşık 7 bin 400 kişi ihraç edildi. Bunların önemli bir bölümü kripto. Bilinen kriterlerin hiçbirisine takılmamış, okullarda okumamış, ByLock kullanmamış ya da buna benzer kriterlere takılmamış ama başka yöntemlerle, farklı yöntemlerle o örgütle bağı olduğu kesin olarak tespit edilmiş olanlar, hâlen çıkmaya devam ediyor.''

''İZ BIRAKMAYAN FETÖ'CÜLER''

''Halen de isimlendirme noktasında bilmediğimiz ama kesin olarak varlığına inandığımız kripto örgüt mensupları kamuda ve diğer kuruluşlarda var. İlk adım olarak bu ihraçların çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için buna yönelik olarak bir hukuk oluşturuldu. Bu düzenleme olmasa, bugün de örgüt, bütün kadrolarıyla kamuda yine etkili olarak karar alıp, uygulayabilir bir konumdaydı.

İHRAÇ EDİLENDEN DAHA FAZLA VAR

111 bin 240 kişi ihraç edildi. Toplam kamuda çalışan sayısı ise 3 milyon 530 bin 031. Ama bugün kamuda ihraç edilenden daha fazla, bu örgüte bağımlı ve örgütün talimatlarını sorgusuz sualsiz yerine getirecek kadar hem kalbini, ruhunu, hem de aklını oraya teslim etmiş olan kamu çalışanı olduğunu biliyoruz. Bunlardan iz bırakanların önemli bir bölümü, üst seviyede olanların tamamı ihraç edildi. İhraç edilmeyenler iz bırakmamış olanlar.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zeybekci’den flaş açıklama!Zeybekci’den flaş açıklama!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kabine revizyonuna ilişkin “Böyle bir şey bilmiyorum. Haberim yok. Her ne olursa ülkemiz, insanlarımız için iyi ve hayırlı olmasını temenni ediyorum”
Kabineye ikinci kadın bakanKabineye ikinci kadın bakanBaşbakan Yıldırım bugün açıkladığı yeni kabinede AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.
İşte yeni spor bakanı!İşte yeni spor bakanı!Kabinede yapılan değişikliklerin ardından Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu.
Kabine'de değişiklik yapıldıKabine'de değişiklik yapıldıCumhurbaşkanı ile Başbakan Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Ve Kabine'de değişiklik yapıldı. Değişikliği Başbakan Yıldırım açıkladı.
Türkiye sınırında şok 'gizli üs' iddiası!Türkiye sınırında şok 'gizli üs' iddiası!Alman Bild gazetesinin haberine göre ABD, Suriye iç savaşına daha büyük bir müdahale için yoğun hazırlık yapıyor.
'Fırat Kılıcı'na 'ABD kalkanı'! Teröristler için..'Fırat Kılıcı'na 'ABD kalkanı'! Teröristler için..Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Suriye'de PYD'ye düzenleyeceği Fırat Kılıcı harekatından korkan ABD, bölgede Türkiye'nin işini zorlaştıracak tedbirler aldı.
  • Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:40
  • Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
  • Başbakan Yıldırım açıklama yapıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:03
  • Kanı yerde kalmadı! Bakın o katil kim çıktı19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:00
  • 19 muvazzaf askere gözaltı19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57
  • MİT toplantıyı basmıştı! Her şey deşifre oldu19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
  • Kabine'de revizyon: Cumhurbaşkanı ile Başbakan biraraya geldi19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:32
  • Sinan Oğan'a şok! Reddedildi!19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  • Ankara'da flaş gelişme!19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
  • Kandil ve Rakka artık menzil içinde19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri