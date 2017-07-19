AYRINTILAR GELECEK...
19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
- Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyonKanı yerde kalmadı! Bakın o katil kim çıktı19 muvazzaf askere gözaltıMİT toplantıyı basmıştı! Her şey deşifre olduKritik görüşme başladıSinan Oğan'a şok! Reddedildi!Korkutan rapor: Yüzde 91 arttı!Ankara'da flaş gelişme!T24 yazarından skandal “Süryani” yazıİsrail planını yaptı! Müslümanlar sesini çıkarmazsa..
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:48 Güneş 05:41 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:41 Yatsı 22:24
- 34°C Adana
- 33°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 30°C Amasya
- 27°C Ankara
- 32°C Antalya
- 26°C Artvin
- 29°C Aydın
- 24°C Balıkesir
- BIST: 106.902 1.12
- Altın: 140,702 0.03
- Dolar: 3,5291 0.12
- Euro: 4,0691 -0.15
Sinan Oğan'a şok! Reddedildi!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyonAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Geçen yıl hakem ve savcıların 15 milyon dosyaya baktığını söyledi.
Kanı yerde kalmadı! Bakın o katil kim çıktıBitlis'te öldürülen teröristlerden Ali Ulaş'ın öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği saldırının talimatını verdiği belirlendi.
19 muvazzaf askere gözaltıTokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında 19’u muvazzaf asker 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
MİT toplantıyı basmıştı! Her şey deşifre olduBüyükada’da gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı silahlı örgüt üyeliğinden tutuklandı. Şüphelilerin kaos planları yaptığı ve bazılarının da ByLock’çularla irtibatlı olduğu saptandı
Kritik görüşme başladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Poğaca almaya yüzerek gitti
- İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM
- Çitos Efe herkesi kahkahaya boğdu!
- Cami imamına bıçaklı saldırı! Tesbihat sırasında..
- Cem Yılmaz eleştirilere tahammül edemeyince..
- Rıza Kayaalp: Allah'tan sosyal medya var
- Katilden şaka gibi ifade! Sevgilisini parçalayıp..
- Kansere yenik düştü
- Nedeni bilinmiyor! 4 yaşında ama..
- İzmir'de esnaf çılgına döndü! 'Bıktık usandık'
- Sohbet ederken bir anda bırakıp kaçtı!
- PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.