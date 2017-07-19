Kabine'de revizyon: Cumhurbaşkanı ile Başbakan biraraya geldi

Cumhurbaşkanı ile Başbakan programlarında olmayan bir görüşme yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi. Kabinede revizyon görüşmesi yapıldığı belirtiliyor. Görüşme sonrası Başbakan'ın açıklama yapması bekleniyor.
GÜNDEM KABİNE
Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ı saat 12:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
SÜRPRİZ İSİMLER VAR
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yeni kabinede sürpriz isimlerin yer alacağını bildirdi. Üst düzey isimlerin yaptığı açıklamalar, yeni hükümette köklü değişikliklerin yapılacağı ve bunun için geniş çaplı bir revizyonun yapılacağını gösteriyor.
ŞOK ETKİSİ YARATABİLİR
Ankara kulisleri, kabineye girecek isimlerle çalkalanırken, bugüne kadar ismi medyaya yansımayan bazı kişilerin de kabineye dahil olmasıyla bir şok etkisi yaracağı konuşuluyor.
13'TE AÇIKLAMA VAR
Başbakan Binali Yıldırım, 13.00'da açıklama yapacak.