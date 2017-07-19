19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Kritik görüşme başladı

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Kritik görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi.
Kritik görüşme başladı Kritik görüşme başladı Kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanı ile Başbakan programlarında olmayan bir görüşme yapılıyor.

GÜNDEM KABİNE

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım'ı saat 12:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, yeni kabinede sürpriz isimlerin yer alacağını bildirdi. Üst düzey isimlerin yaptığı açıklamalar, yeni hükümette köklü değişikliklerin yapılacağı ve bunun için geniş çaplı bir revizyonun yapılacağını gösteriyor.

ŞOK ETKİSİ YARATABİLİR

Ankara kulisleri, kabineye girecek isimlerle çalkalanırken, bugüne kadar ismi medyaya yansımayan bazı kişilerin de kabineye dahil olmasıyla bir şok etkisi yaracağı konuşuluyor.

13'TE AÇIKLAMA VAR

Başbakan Binali Yıldırım, 13.00'da açıklama yapacak.

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