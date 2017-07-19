19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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ABD'den küstah Türkiye çıkışı! Serbest bırakılsın

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ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından haddini aşan bir mesaj yayınlandı.
ABD'den küstah Türkiye çıkışı! Serbest bırakılsın
ABD'den küstah Türkiye çıkışı! Serbest bırakılsın ABD'den küstah Türkiye çıkışı! Serbest bırakılsın ABD'den küstah Türkiye çıkışı! Serbest bırakılsın

İstanbul Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde suçüstü gözaltına alınan 2'si yabancı 10 kişiden 6'sı "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklandı. Şüphelilerin, terör örgütlerinin amaçları doğrultusunda toplumsal kaosa dönüşen hareketlenmeler yaratmak amacıyla toplantı düzenledikleri belirtildi.

MAHKEME AJANLARI TUTUKLADI

15 Temmuz'da gözaltına alınan 10 kişiden, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi ile Alman vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanmalarına karar verildi.

ABD'DEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin insan hakları aktivistlerinin tutuklanmalarını şiddetle kınadığını ve hemen serbest bırakılmaları çağrısı yaptığını söyledi.

AJANLARA SAHİP ÇIKTILAR

Nauert konuşmasında, “Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Birkaç yabancı da yer almaktadır. Yetersiz kanıtla veya şeffaflık olmadan yapılan bu tür adli tatbikatlar, Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ve ülkenin bireysel haklara saygı yükümlülüklerini baltalamaktadır. ABD Türk makamlarını bu suçlamaları düşürmeye, gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve OHAL’in bireylerin rastgele yargılanmasına izin veren hükümlerini kaldırmaya çağırmaktadır.” derken, ABD’nin konuyu izlemeye devam edeceğini bildirdi.

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