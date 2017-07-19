19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Türkiye'yi karıştıracaklardı! Şoke eden mesajlar

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Teröristlerin yakalanmasının ardından saldırının planlanma aşamasında şok edici WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.
Türkiye'yi karıştıracaklardı! Şoke eden mesajlar
Türkiye'yi karıştıracaklardı! Şoke eden mesajlar Türkiye'yi karıştıracaklardı! Şoke eden mesajlar Türkiye'yi karıştıracaklardı! Şoke eden mesajlar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonda DEAŞ'ın saldırı talimatı verdiği 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz, kiraladığı 38 UU 962 plakalı minibüs ile Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken Kocaeli'de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon çerçevesinde Kayseri'de de Oğuzhan Korkmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülen sorguları sırasında doktor kontrolüne getirilenlerden biri olan Kaan A.'nın sürekli olarak kameralara sırıtması dikkat çekmişti. Kaan A.'nın Hollanda doğumlu olduğu, ailesinin Hollanda'da yaşadığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırıyı planlayanlardan biri olduğu tespit edilen Kaan A. da Oğuzhan Korkmaz ile birlikte tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ebu Hüseyin kod adlı DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DEAŞ'LI teröristlerin korkunç Whatsaap mesajları

G: Neredesin şuan
N: Abi hendek de otobandan çıktım Sakarya'ya doğru gidiyorum D-100 karayolundayım
G:Tamam
N: Az kaldı Allah'u alem
G: İzmit'e geldiğinde beni haberder et
N: Tamam
N: 34. km çok sıkı denetliyorlar
G: Sen de sorun var mı, ehliyetin herşeyin var evraklar tamam 
N: Yok
G: Ehliyetin mi yok
N: Var bıraktılar
N: Çelik yelek falan 4 tane özel harekat kirpisi
N: Şarj bitmek üzere
G: Tamam yuru sen sorun yok firdevs seni bekliyor yarım saat gider mi şarjın
N:Yok
G: Aziz kardeşim önünde cennet arkanda kokuşmuş dünya var bugün resulün intikam günü sen ne yapacağını tek tek biliyorsun Allah'a tevekkül et ve amelini yap bugün senin hurilerle zifaf günün Allah'a kavuşuncuya kadar zikri dilinden düşürme. Yaklaşınca camlarını kapılarına kilitle öncelikli hedefin liderleri olsun güç yetiremessen en uygun yerden gir

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