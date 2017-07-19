19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
- Zeybekci’den flaş açıklama!Kabineye ikinci kadın bakanİşte yeni spor bakanı!S.Arabistan'dan haddini aşan Türkiye açıklaması!Kabine'de değişiklik yapıldıMısır'dan sert İsrail açıklaması!Türkiye sınırında şok 'gizli üs' iddiası!'Fırat Kılıcı'na 'ABD kalkanı'! Teröristler için..Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklamasıBakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:48 Güneş 05:41 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:41 Yatsı 22:24
- 35°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 31°C Ağrı
- 31°C Amasya
- 27°C Ankara
- 32°C Antalya
- 29°C Artvin
- 30°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 106.628 0.86
- Altın: 140,577 -0.06
- Dolar: 3,5251 0.00
- Euro: 4,0633 -0.29
Başbakan Yıldırım açıklama yapıyor
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zeybekci’den flaş açıklama!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kabine revizyonuna ilişkin “Böyle bir şey bilmiyorum. Haberim yok. Her ne olursa ülkemiz, insanlarımız için iyi ve hayırlı olmasını temenni ediyorum”
Kabineye ikinci kadın bakanBaşbakan Yıldırım bugün açıkladığı yeni kabinede AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.
İşte yeni spor bakanı!Kabinede yapılan değişikliklerin ardından Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu.
Kabine'de değişiklik yapıldıCumhurbaşkanı ile Başbakan Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Ve Kabine'de değişiklik yapıldı. Değişikliği Başbakan Yıldırım açıkladı.
Türkiye sınırında şok 'gizli üs' iddiası!Alman Bild gazetesinin haberine göre ABD, Suriye iç savaşına daha büyük bir müdahale için yoğun hazırlık yapıyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Poğaca almaya yüzerek gitti
- İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM
- Çitos Efe herkesi kahkahaya boğdu!
- Cami imamına bıçaklı saldırı! Tesbihat sırasında..
- Cem Yılmaz eleştirilere tahammül edemeyince..
- Rıza Kayaalp: Allah'tan sosyal medya var
- Katilden şaka gibi ifade! Sevgilisini parçalayıp..
- Kansere yenik düştü
- Nedeni bilinmiyor! 4 yaşında ama..
- İzmir'de esnaf çılgına döndü! 'Bıktık usandık'
- Sohbet ederken bir anda bırakıp kaçtı!
- PKK'ya soğuk duş! Ölü ele geçirildi...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.