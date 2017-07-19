Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Ve Kabine'de değişiklik yapıldı. Değişikliği Başbakan Yıldırım açıkladı.
6 bakanın görevi değişirken, 6 yeni isim Kabine'ye girdi.
İşte yeni kabine üyeleri:
Numan Kurtulmuş, Kültür Bakanı oldu.
Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığına getirilirken, Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli oldu.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan olurken, Recep Akdağ Başbakan Yardımcılığı görevine kaydırıldı.
Aile Bakanı Kaya koltuğunu korudu.
Mehmet Özhaseki de Çevre Bakanlığı koltuğunu korudu.
Yine Berat Albayrak Enerji Bakanlığı görevini korudu.
Ulaştırma Bakanı, Ekonomi Bakanı da yerini korudu.
GİDENLER:
Tuğrul Türkeş, Faruk Çelik, Çağatay Kılıç, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak.
YENİ KABİNE'DE TAM LİSTE
Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ
Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK
Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ
Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN