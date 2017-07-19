19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:41Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:24
    • 35°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 106.628 0.86
  • Altın: 140,577 -0.06
  • Dolar: 3,5251 0.00
  • Euro: 4,0633 -0.29

Kabine'de değişiklik yapıldı

»
Kabine'de değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanı ile Başbakan Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Ve Kabine'de değişiklik yapıldı. Değişikliği Başbakan Yıldırım açıkladı.
Kabine'de değişiklik yapıldı Kabine'de değişiklik yapıldı Kabine'de değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Ve Kabine'de değişiklik yapıldı. Değişikliği Başbakan Yıldırım açıkladı.

6 bakanın görevi değişirken, 6 yeni isim Kabine'ye girdi.

İşte yeni kabine üyeleri:

Numan Kurtulmuş, Kültür Bakanı oldu.

Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığına getirilirken, Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli oldu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan olurken, Recep Akdağ Başbakan Yardımcılığı görevine kaydırıldı.

Aile Bakanı Kaya koltuğunu korudu.

Mehmet Özhaseki de Çevre Bakanlığı koltuğunu korudu.

Yine Berat Albayrak Enerji Bakanlığı görevini korudu. 

Ulaştırma Bakanı, Ekonomi Bakanı da yerini korudu.

GİDENLER:

Tuğrul Türkeş, Faruk Çelik, Çağatay Kılıç, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak.

YENİ KABİNE'DE TAM LİSTE

Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek 

Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK

Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ

Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak  

Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN

 

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zeybekci’den flaş açıklama!Zeybekci’den flaş açıklama!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kabine revizyonuna ilişkin “Böyle bir şey bilmiyorum. Haberim yok. Her ne olursa ülkemiz, insanlarımız için iyi ve hayırlı olmasını temenni ediyorum”
Kabineye ikinci kadın bakanKabineye ikinci kadın bakanBaşbakan Yıldırım bugün açıkladığı yeni kabinede AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.
İşte yeni spor bakanı!İşte yeni spor bakanı!Kabinede yapılan değişikliklerin ardından Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu.
Kabine'de değişiklik yapıldıKabine'de değişiklik yapıldıCumhurbaşkanı ile Başbakan Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Ve Kabine'de değişiklik yapıldı. Değişikliği Başbakan Yıldırım açıkladı.
Türkiye sınırında şok 'gizli üs' iddiası!Türkiye sınırında şok 'gizli üs' iddiası!Alman Bild gazetesinin haberine göre ABD, Suriye iç savaşına daha büyük bir müdahale için yoğun hazırlık yapıyor.
'Fırat Kılıcı'na 'ABD kalkanı'! Teröristler için..'Fırat Kılıcı'na 'ABD kalkanı'! Teröristler için..Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Suriye'de PYD'ye düzenleyeceği Fırat Kılıcı harekatından korkan ABD, bölgede Türkiye'nin işini zorlaştıracak tedbirler aldı.
  • Canikli'den çok kritik 'FETÖ' açıklaması19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:40
  • Bakan Bozdağ rekor sayıyı açıkladı! Tam 15 milyon19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
  • Başbakan Yıldırım açıklama yapıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:03
  • Kanı yerde kalmadı! Bakın o katil kim çıktı19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:00
  • 19 muvazzaf askere gözaltı19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57
  • MİT toplantıyı basmıştı! Her şey deşifre oldu19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
  • Kabine'de revizyon: Cumhurbaşkanı ile Başbakan biraraya geldi19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:32
  • Sinan Oğan'a şok! Reddedildi!19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  • Ankara'da flaş gelişme!19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:47
  • Kandil ve Rakka artık menzil içinde19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri