19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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İşte yeni spor bakanı!

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İşte yeni spor bakanı!
Kabinede yapılan değişikliklerin ardından Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu.
İşte yeni spor bakanı! İşte yeni spor bakanı! İşte yeni spor bakanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Sürpriz görüşmenin ardından kabinedeki değişiklikler açıklandı.

Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Beştepe'de yaptığı basın açıklamasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın getirildiğini açıkladı.

Böylece yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

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OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğdu. Baba adı Muhittin, anne adı Fatma'dır.

Makine Mühendisi, Üst Düzey Yönetici, Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunmaktadır.

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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