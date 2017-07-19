Kabineye ikinci kadın bakan

Başbakan Yıldırım bugün açıkladığı yeni kabinede AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyerek yeni kabineyi açıkladı.



Başbakan'ın açıkladığı yeni listeye göre, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.



Böylece Jülide Sarıeroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından kabinedeki 2. kadın bakan olarak yer aldı.

JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye meclis üyesi olarak seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir.