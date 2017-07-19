19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Bir tek onayı kaldı! Trump'ın adamı Rusya yolcusu

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Bir tek onayı kaldı! Trump'ın adamı Rusya yolcusu
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya Büyükelçiliği'ne Çin'de de büyükelçilik yapmış olan Jon Huntsman'ı atayacak.
Bir tek onayı kaldı! Trump'ın adamı Rusya yolcusu Bir tek onayı kaldı! Trump'ın adamı Rusya yolcusu Bir tek onayı kaldı! Trump'ın adamı Rusya yolcusu

Moskova'nın Trump'ın kazandığı 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle önem taşıyan atamanın, Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Onaylanması halinde John Huntsman, ABDKongresi ve Adalet Bakanlığı'nın Rusya'nın seçim kampanyasına müdahalesi konusunda soruşturma yaptıkları bir dönemde yeni görevine başlayacak.

ÇİN'DE BÜYÜKELÇİLİK YAPMIŞTI

Utah eyalet valiliği yapmış olan Huntsman, 2009-2011 yılları arasında eski başkan Barack Obama tarafından Çin'de büyükelçi olarak görevlendirilmişti.

Trump'tan önce beş başkanın yönetiminde çalışmış olan Huntsman, 2012 başkanlık seçimi öncesi Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olmuştu.

TRUMP PUTİN'LE G20'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyleyen Trump, bu ay Almanya'da yapılan G20 zirvesinde ilk kez Rus lider Vladimir Putin ile bir araya gelmiş ve Amerikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, ikili görüşmede Rusya'nın seçime müdahalesi konusunu da gündeme getirmişti.

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