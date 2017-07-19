19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:48Güneş 05:41Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:41Yatsı 22:24
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 36°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 106.796 1.02
  • Altın: 140,656 0.00
  • Dolar: 3,5183 -0.19
  • Euro: 4,0546 -0.50

Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz'

»
Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz'
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, "Kudüslüler Mescid-i Aksa'yı korumak için ısrarcı olmaya devam edecek. İsrail işgal gücünün her türlü egemenlik çabalarını reddediyoruz." dedi.
Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz' Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz' Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz'

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı yakınında yatsı namazını eda eden cemaate, namazdan sonra yaptığı müdahalede sırasında yaralanan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabrihastaneden taburcu edildi.

Şeyh Sabri, İsrail polisinin namazdan sonra cemaati hedef aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yatsı namazını eda ettikten sonra bir anda ses bombaları atılmaya başladı. Plastik mermi ile cemaat hedef alındı. Bir anda izdiham yaşandı ve yaralananlar oldu. İsrail polisinin plastik mermiyle müdahalesinde ben de yaralandım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım ve hamdolsun şu anda iyiyim. Çok şükür vücudumda herhangi bir kırılma yok, ciddi bir yaralanma yok."

Filistinlilerin İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsünü "metal arama dedektörlerle" hedef almasını kabul etmeyeceğini belirten Şeyh Sabri, "Kudüslüler Mescid-i Aksa'yı korumak için ısrarcı olmaya devam edecekler. İsrail işgal gücünün Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu dedektörlerini reddetme yönündeki tepkilerini sürdürecekler. Bu cihazlar kaldırılana kadar Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda vakit namazlarını eda edecekler."diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mısır'dan sert İsrail açıklaması!Mısır'dan sert İsrail açıklaması!Mısır yönetimi, İsrail'e şiddete son vermesi ve ibadet özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaparak, Mescid-i Aksa'da çıkacak gerginliğin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.
O ülkeden Türkiye'ye tam destekO ülkeden Türkiye'ye tam destekPakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Aman, "Dürüst olmak gerekirse biz FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi hem anlıyoruz hem de aynı şekilde destekliyoruz." dedi.
Beyaz Saray o iddiayı doğruladı!Beyaz Saray o iddiayı doğruladı!Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’da düzenlenen G20 toplantısında ikinci kez görüştüklerini doğruladı.
'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan ilk tepki'Küçük Rusya'yı kurmuşlardı! Rusya'dan ilk tepkiDonetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna'da tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.
Tahran'a çağrıldı! İran'dan 'IKBY' atağıTahran'a çağrıldı! İran'dan 'IKBY' atağıKürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, İran'ın resmi daveti üzerine gittikleri Tahran'da 'bağımsızlık referandumunu' ele aldıklarını belirtti.
Kritik isim! Fransız ordusunda büyük krizKritik isim! Fransız ordusunda büyük krizFransa Genelkurmay Başkanı Pierre De Villiers istifa etti.
  • Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz'19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:05
  • Bir tek onayı kaldı! Trump'ın adamı Rusya yolcusu19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:05
  • ABD'den 'İran' itirafı19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:03
  • IMF'den Mısır'a 1,25 milyar dolar daha19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:02
  • S.Arabistan'dan haddini aşan Türkiye açıklaması!19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:20
  • Mısır'dan sert İsrail açıklaması!19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:08
  • Korkutan rapor: Yüzde 91 arttı!19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  • İsrail planını yaptı! Müslümanlar sesini çıkarmazsa..19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:45
  • Bunlar çıldırmış olmalı! Gurbetçilere ahlaksız teklif19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
  • ABD'den kritik 'Bağımsızlık referandumu' uyarısı: Kaygılıyız19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri