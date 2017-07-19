Mescid-i Aksa hatibi net konuştu! 'Reddediyoruz'

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, "Kudüslüler Mescid-i Aksa'yı korumak için ısrarcı olmaya devam edecek. İsrail işgal gücünün her türlü egemenlik çabalarını reddediyoruz." dedi.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı Kapısı yakınında yatsı namazını eda eden cemaate, namazdan sonra yaptığı müdahalede sırasında yaralanan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabrihastaneden taburcu edildi.

Şeyh Sabri, İsrail polisinin namazdan sonra cemaati hedef aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yatsı namazını eda ettikten sonra bir anda ses bombaları atılmaya başladı. Plastik mermi ile cemaat hedef alındı. Bir anda izdiham yaşandı ve yaralananlar oldu. İsrail polisinin plastik mermiyle müdahalesinde ben de yaralandım. Daha sonra hastaneye kaldırıldım ve hamdolsun şu anda iyiyim. Çok şükür vücudumda herhangi bir kırılma yok, ciddi bir yaralanma yok."

Filistinlilerin İsrail'in Mescid-i Aksa'nın statüsünü "metal arama dedektörlerle" hedef almasını kabul etmeyeceğini belirten Şeyh Sabri, "Kudüslüler Mescid-i Aksa'yı korumak için ısrarcı olmaya devam edecekler. İsrail işgal gücünün Harem-i Şerif'in kapılarına koyduğu dedektörlerini reddetme yönündeki tepkilerini sürdürecekler. Bu cihazlar kaldırılana kadar Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda vakit namazlarını eda edecekler."diye konuştu.