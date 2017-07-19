Tahran'a çağrıldı! İran'dan 'IKBY' atağı

Bahtiyar, ziyaret dönüşü Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul'un başkanlık ettiği heyet olarak İranlı üst düzey yetkililerle dört toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantılarda IKBY ve Irak'ın genel durumuyla Kürtlerin endişelerinin konuşulduğunu dile getiren Bahtiyar, "İran'a açık bir şekilde DEAŞ sonra Irak'ta Kürtlerin durumunun belirsiz olduğunu söyledik" dedi.

"REFERANDUM HALKIMIZIN GELECEĞİ"

Eylül ayında yapılması planlanan referandumun 15 siyasi partinin ortak kararı olduğunu İranlı yetkililere anlattıklarını belirten Bahtiyar, "Toplantılarda, 'referandum halkımızın geleceğinin garantisidir' dedik" ifadelerini kullandı.

Resul başkanlığındaki KYB heyeti, referandum meselesini ele almak üzere iki gün önce Tahran'a gitmişti.

KYB Genel Sekreteri Celal Talabani de 8 Temmuz'da İran'a giderek Meclis Başkanı Ali Laricani ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

İRAN IKBY'NİN REFERANDUM KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, pazar günü yaptığı açıklamada, IKBY'deki bağımsızlık referandumu kararı nedeniyle Kürt yetkilileri eleştirmiş, söz konusu referandumun, Irak'ın komşuları tarafından kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirterek, Irak'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün, bölgedeki tüm grup ve mezheplerin yararına olacağını söylemişti.

İBADİ'DEN BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA TEPKİ

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de dün yaptığı açıklamada, referandumun "anayasal olmadığının" altını çizerek, "IKBY, Irak'ın bir parçasıdır. Kürtler, Irak'ın birinci derece vatandaşıdır ve böyle de kalacaktır. Kürtlerin çıkarı Irak'ın içerisinde kalmaktır. Komşu ülkeler de buna milli güvenlik tehlikesi olarak bakıyor. Bunda da haklıdırlar"ifadelerini kullanmıştı.

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU 25 EYLÜL'DE

IKBY Başkanı Mesut Barzani, siyasi parti temsilcileriyle 7 Haziran'da Erbil'de yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıklamış, statüsü tartışmalı Kerkük'ün de referanduma dahil edileceği kaydedilmişti.