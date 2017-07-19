19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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O ülkeden Türkiye'ye tam destek

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O ülkeden Türkiye'ye tam destek
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Aman, "Dürüst olmak gerekirse biz FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi hem anlıyoruz hem de aynı şekilde destekliyoruz." dedi.
O ülkeden Türkiye'ye tam destek O ülkeden Türkiye'ye tam destek O ülkeden Türkiye'ye tam destek

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Süheyl Aman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da AA muhabirine Türkiye-Pakistan ilişkileri ve bölgesel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Aman, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Tokat ve AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk'ün katıldığı görüşmede, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler her zaman üst düzeyde oldu." diyen Aman, Türkiye ve Pakistan halklarının arasındaki bağın güçlü olmasının iki ülkenin ilişkilerini de güçlü kıldığını kaydetti.

Aman, "İki ülkenin yüzleştiği sorunlara bakarsanız şaşırtıcı şeklide bu sorunların aynı olduğunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan'ın da Türkiye gibi sığınmacı sorunu, komşu ülkelerin sınır bölgelerinde yaşanan sıkıntılar ve terörle mücadele kapsamında sınır ötesi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Aman, "Türkiye ve Pakistan, askeri açıdan olduğu gibi entelektüel anlamda da birbirine daha yakın olmalı ve tecrübelerini paylaşmalı." diye konuştu.

''TÜRKİYE, PAKİSTAN İÇİN FARKLI BİR ÜLKE''

Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin birçok boyutu olduğunun altını çizen Aman, ''Türkiye, Pakistan için farklı bir ülke. Türkiye ile olan derin ilişkilerimiz sayesinde birçok şeyi paylaşabiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Aman, Türkiye ve Pakistan arasında hem siyasi hem de askeri seviyedeki ilişkilerin oldukça önemli olduğunu dile getirerek, "İki ülke arasında bu tür yakınlığa sahip bir ilişki çok sık bulunan bir şey değil." dedi.

İki ülke arasındaki güven ve dostluğa rağmen iş birliği anlamında doldurulması gereken alanların olduğuna dikkati çeken Aman, iki ülke arasındaki vize formalitelerinin hafifletilmesinin ikili ilişkilere katkı olduğuna inandığını ve Pakistan'a döndüğünde bu konu hakkında tavsiyede bulunacağını dile getirdi.

''BÖLGE İSTİKRARSIZLAŞIRSA BU KİMSENİN FAYDASINA OLMAZ''

Pakistan'ın, Hindistan da dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmayı arzuladığını aktaran Aman, "Eğer bölge istikrarsızlaşırsa bu kimsenin faydasına olmaz." dedi.

Aman, Suriye ve Afganistan'da olduğu gibi birilerinin devlet dışı aktörleri desteklemesinin yanlış olduğunu belirterek, "Kötü adamlar kötü adamlardır. Eğer bu tür adamlar desteklenirse yılanların kökü kurutulamaz. Ortaya çıkan acıyı ise komşu ülkelerin çocukları çeker."ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın, ABD'yi Afganistan'da lojistik anlamda desteklemesinin önemine değinen Aman, ABD'nin bölgede günde 400 uçuş yaptığını ve Pakistan'ın bu desteği vermemesi halinde ABD'nin Afganistan'daki varlığını oldukça büyük sıkıntıya sokacağını kaydetti.

"İstikrarlı bir Afganistan, Pakistan'ın da çıkarınadır." diyen Aman, Pakistan'ın Afganistan konusundaki desteğinin devam edeceğini dile getirdi.

''TÜRKİYE'Yİ PAKİSTAN'DAN DAHA İYİ KİMSE ANLAYAMAZ''

Aman, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye'yi Pakistan'dan daha iyi kimse anlayamaz." dedi.

Pakistan'ın da benzer şekilde Taliban tarafından hedef alındığını hatırlatan Mareşal Aman, "Biz FETÖ ile mücadelesinde Türkiye'yi hem anlıyoruz hem de aynı şekilde destekliyoruz."ifadelerini kullandı.

Aman, Pakistan'ın aynı zamanda FETÖ okulları konusunda da Türkiye ile yakın iş birliği içinde olduğunun altını çizerek, bu okullarda çalışanların vizelerinin uzatılmadığını ve okulların da Türkiye Maarif Vakfına devredildiğini sözlerine ekledi.

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