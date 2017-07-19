19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Mısır'dan sert İsrail açıklaması!

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Mısır'dan sert İsrail açıklaması!
Mısır yönetimi, İsrail'e şiddete son vermesi ve ibadet özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaparak, Mescid-i Aksa'da çıkacak gerginliğin sonuçları konusunda uyarıda bulundu.
Mısır'dan sert İsrail açıklaması! Mısır'dan sert İsrail açıklaması! Mısır'dan sert İsrail açıklaması!

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkının dini vecibelerini özgür ve güvenli bir şekilde yerine getirmek hakkıdır. Adil ve kapsayıcı iki devletli bir barışa engel teşkil edecek şekilde gerginliği tırmandıran şiddetin sona erdirilmesi ve tıkanıklığın sonlandırılması gerekmektedir."ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'E UYARI

Mescid-i Aksa'da gerginliğin daha fazla artırılmaması uyarısında bulunulan açıklamada,"Mescid-i Aksa'nın hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin hayatına kastedilmesi ve Filistinliler arasında görülen ciddi yaralanmalar önü alınamaz sonuçlara neden olabilir." denildi.

NAMAZ KILANLAR KANLAR İÇİNDE BIRAKILMIŞTI

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek amacıyla yatsı namazını Aslanlı Kapı'nın yakınında kılan Filistinlilere dün müdahale etmişti. İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı cemaatte bulunan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de plastik mermiyle yaralanmıştı.

ONLARCA FİLİSTİNLİ YARALANMIŞTI

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Sabri'nin yanı sıra en az 14 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, hafif yaralanan 20 Filistinliye de olay yerinde müdahale edildiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

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