Otomotiv tarihi rekora koşuyor!

Türkiye'nin otomotiv sektörü, tarihinin en yüksek dış satımını 24,7 milyar dolar ile 2008 yılında yapmıştı. Bu yıl ise yeni bir rekora koşuyor. Hedef 27 milyar dolarlık ihracat.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Türk otomotiv sektöründe ihracatın iyi gittiğini belirterek, yıl sonuna kadar istikrarlı bir performansla 27 milyar doların üzerinde dış satım rakamına ulaşıp ihracat rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi.

6 AYDA 14.3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Sabuncu, otomotiv sektörünün, geçen yılın ilk yarısında 11 milyar 734 milyon 74 bin dolar olan ihracatını bu yılın aynı döneminde yüzde 22,4 artırarak 14 milyar 359 milyon 485 bin dolara çıkardığını belirtti.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Sabuncu ayrıca, başarılı bir grafik çizen sektörün yılın ilk yarısında aylık bazda 2,4 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamını yakaladığını vurguladı, sektörel ihracat şampiyonluğunu da açık ara sürdürdüğünü söyledi.