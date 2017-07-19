JP Morgan'a göre dolar 2. yarıda güçlenecek

JP Morgan Küresel Piyasa Stratejisti Jasslyn Yeo, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Doların yılın 2. yarısında topatlanacağını düşünüyoruz ve bu faiz artışlarının piyasalarca yeniden fiyatlanmasıyla olacak" değerlendirmesinde bulundu.



Yeo'ya göre bu enflasyonda toparlanma ve FED'in kararının ardından görülecek.

Yeo ayrıca Avrupa ve Japon hisse senedi piyasalarının yukarı potansiyeli olduğunu, ABD bankalarını beğendiklerini ifade etti.

DOLAR 10 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ



Dün "Obamacare" olarak bilinen sağlık sigortası yasa tasarısı aynı partiden 3 senatörün destek vermeyeceğini açıklamasının ardından oylanmadan geri çekilmiş, dolar 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

BloombergHT