'Fiyatı 200 liraya kadar çıkabilir'

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde kestane balı hasadına başlandı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Koca, "Yöremizde kestane balı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 50'ye varan düşüş var. Hal böyle olunca balın kilogram fiyatının 200 lira seviyesine kadar yükselmesini bekliyoruz" dedi.

'200 LİRAYA KADAR ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Hava şartlarına bağlı olarak bal rekoltesinin yöreye göre değişikliklik gösterebileceğine işaret eden Koca, şöyle devam etti:

"Bizim yöremizde kestane balı rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 50'ye varan düşüş var. Hal böyle olunca balın kilogram fiyatının 200 lira seviyesine kadar yükselmesini bekliyoruz. Çünkü zaten geçen yıl kilogramı 150 liradan satılıyordu. Bu sene belki yine ilk başlarda 150 liradan satılabilir ancak sezonun devamında fiyatlar artacaktır. Üreticilerimiz maalesef istedikleri rekolteye ulaşamadı."