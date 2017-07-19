Yeni kabinede 6 bakanın yerini değişirken 5 tane de yeni eklendi. 15 bakan ise görevine devam ediyor.
Öte yandan ekonomi yönetimindeki Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal görev yerlerinde kalan isimler.
Yeni kabine ise şu şekilde:
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi
Kalkınma Bakanı: Lütfü Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı: Ahmet Arslan
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Yeni kabine ekonomi yönetiminde değişiklik yapıldı mı?
Yeni kabinede 6 bakanın yerini değişirken 5 tane de yeni eklendi. 15 bakan ise görevine devam ediyor.
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