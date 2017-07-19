Yeni kabine ekonomi yönetiminde değişiklik yapıldı mı?

Yeni kabinede 6 bakanın yerini değişirken 5 tane de yeni eklendi. 15 bakan ise görevine devam ediyor.



Öte yandan ekonomi yönetimindeki Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal görev yerlerinde kalan isimler.



Yeni kabine ise şu şekilde:



Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarı Eroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkçi

Kalkınma Bakanı: Lütfü Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Ulaştırma Habercilik ve Denizcilik Bakanı: Ahmet Arslan