Kabinede açıklanan yeni başbakan yardımcıları kimler, yeni bakanlar kurumu tam liste

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede yapılan değişikliklerle ilgili herkes tam listeyi merak ediyor. Yeni kabinede başbakan yardımcıları kimler oldu, yeni bakanların tam listesi burada..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıklamak üzere şu dakikalarda kameraların karşısına geçti. Başbakan Yıldırım, "15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler" dedi.
Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Beştepe'de basın açıklaması yaptı.
İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasının satır başları:
Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişare sonucu oluşan yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.
İşte Yeni Bakanlar Kurulu:
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfekçi
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı: Nuretin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan
Ulaştırma Bakanı: Ahmet Arslan
BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR
Başbakan Yıldırım: "Görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacakların hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir.
Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla hangi kurumlardan hangi başbakan yardımcılarının, kimin sorumlu olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." dedi.