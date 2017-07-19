Fakıbaba'dan ilk açıklama geldi!

Yeni kabinede yer alan en sürpriz isim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

Başbakan Binali Yıldırım açıkladığı yeni kabinede, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı oldu.

Yeni, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba konuştu. Bakanlığın kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Fakıbaba "Önemli olan bakanlığın hakkını vermek" dedi.

FARUK ÇELİK'İN YERİNE FAKIBABA

Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı görevini AK Parti Şanlıurfa milletvekili Faruk Çelik'ten devraldı.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

6 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğan Türk siyasetçi. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, AK Parti'ye katılmıştır.

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Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim ilkyardım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı.

Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı.

1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.

BAĞIMSIZ ADAY OLUP AK PARTİ'Yİ GEÇTİ

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmişti. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Son seçimler Ahmet Eşref Fakıbaba AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olmuştu.

FAKIBABA'DAN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası yeni kabineyi açıkladı. Kabineye yeni giren isimler, Abdülhamit Gül, Jülide Sarıeroğlu, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Ahmet Demircan oldu. Bakanlıkla ilgili ilk kez konuşan Fakıbaba, benim için sürpriz oldu. Önemli olan bakanlığın hakkı vermek" dedi.