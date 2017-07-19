19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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İstanbul için şimdi de sıcak uyarısı!

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Kentte sele neden olan sağanak yağışın ardından yarından itibaren kademeli olarak artarak 30 derecenin üstüne çıkacak.
İstanbul için şimdi de sıcak uyarısı!
İstanbul için şimdi de sıcak uyarısı! İstanbul için şimdi de sıcak uyarısı! İstanbul için şimdi de sıcak uyarısı!

İstanbul'da dün sele neden olan sağanakla birlikte mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, yarından itibaren kademeli olarak artarak, 30 dereceyi aşacak.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklığın yanı sıra etkili olan sağanak, yerini sıcak havaya bırakmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, güneşin kendisini göstermeye başladığı megakentte sıcaklıklar yarından itibaren artmaya başlayacak. Ayrıca, kent genelinde hafta boyunca az bulutlu hava kendisini gösterecek.

Son tahminlere göre, bugün kentte hissedilen sıcaklık 32 derece civarında seyrederken, rüzgar saatte 26 kilometre hızla esiyor.

SICAKLIK KADEMELİ OLARAK ARTIYOR

Kentte yarından itibaren ise sıcaklık artmaya başlıyor. En düşük sıcaklık 20, en yüksek 28 derece olacak. Ayrıca, yarın kendisini gösterecek az bulutlu hava, etkisini hafta boyunca devam ettirecek.

Cuma günü de mevsim normallerine çıkacak havanın en düşük 22, en yüksek ise 29 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının cumartesi günü ise en düşük 22, en yüksek 30, pazar ve pazartesi de en düşük 22, en yüksek 31 derece olması öngörülüyor.

Kentte sağanakla birlikte zaman zaman fırtınaya dönüşen rüzgarın hafta boyu saatte 21 ila 30 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

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