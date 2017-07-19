19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Kudüslü alimlerden flaş çağrı!

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Filistinlileri, protesto için cuma namazını mescidin kapılarında ve çevresinde kılmaya çağırdı.
Kudüslü alimlerden flaş çağrı!
Kudüslü alimlerden flaş çağrı! Kudüslü alimlerden flaş çağrı! Kudüslü alimlerden flaş çağrı!

Kudüslü alimler, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına yerleştirdiği metal arama dedektörlerini kaldırmaması halinde, Filistinlileri, protesto için cuma namazını mescidin kapılarında ve çevresinde kılmaya çağırdı.

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Filistin Yönetimi Kudüs Bakanı Adnan Hüseyni, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda halka cuma namazını mahalle camilerinde kılmayarak "Mescid-i Aksa'nın kapılarına ve çevrelerine gelmeleri, namazı burada eda etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Kudüs Müftüsü Hüseyni, "Cuma namazını Kudüs'te kılacak kardeşlerimize Hazreti Peygamberin davetine uyarak Mescid-i Aksa'ya gelmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu kutsal şehrin sınırları içerisinde cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılınmalıdır. Bu mübarek topraklardaki Mescid-i Aksa camilerin camisi, temelidir." ifadelerini kullandı.

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