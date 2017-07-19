19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor!

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O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz ile birlikte olan ve gözaltındayken sürekli sırıtan Kaan A. da tutuklandı.
O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor! O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor! O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün büyük bir titizlikle yürüttüğü operasyonda DEAŞ'ın saldırı talimatı verdiği 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz, kiraladığı 38 UU 962 plakalı minibüs ile Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken Kocaeli'de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon çerçevesinde Kayseri'de de Oğuzhan Korkmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. 

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülen sorguları sırasında doktor kontrolüne getirilenlerden biri olan Kaan A.'nın sürekli olarak kameralara sırıtması dikkat çekmişti.

Kaan A.'nın Hollanda doğumlu olduğu, ailesinin Hollanda'da yaşadığı öğrenildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırıyı planlayanlardan biri olduğu tespit edilen Kaan A. da Oğuzhan Korkmaz ile birlikte tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ebu Hüseyin kod adlı DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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