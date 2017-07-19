Kaçak yollarla getirdiler! Operasyonla yakalandı

Samsun'da bir kişinin evinde yasadışı yollarla ülkeye sokulan 2 piton yılanını beslediği ihbarı üzerine polis belirlenen adrese 2 hafta önce operasyon yaparak yılanlara el koydu. Hayvanları kaçak yolla ülkeye getirdiği belirlenen kişiye ise 914 lira idari para cezası verilirken, yılanlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Bakımları yapılarak gerekli hastalık testleri yapılan yılanlar 2 gün önce Sürüngen Evi'ne alındı.





Bal ve Kaya pitonu cinsinden olan yılanların bakımını yapan Sürüngen Evi Sorumlusu Sedat Daşçı, pitonların 70 ve 120 santimetre boylarında olduğunu ifade ederek şunları dedi:



"Bal ve Kaya pitonu cinsinden iki piton yılanı 2 hafta önce bize teslim edildi. Yılanların kaçak olarak ülkemize sokulduğu ve güvenlik güçlerimiz tarafından el konulduğunu öğrendik. Yılanlar geldikten sonra önce karantinaya alarak sağlık taraması yaptık. Daha sonra yılanların karnını doyurarak diğer yılanlarımız gibi ziyaretçilerimizin görmesi amacıyla Sürüngen Evi'ne koyduk. Daha önce 50 yılanımız vardı, son gelenler ile beraber 52 yılanımız oldu. Türkiye'nin en donanımlı hayvanat bahçesi bizimki olduğu için buraya göndermeyi tercih etmişler. Bizde gerekli bakımı yaparak yılanların yaşamasını sağlayacağız. Pitonlar şu anda küçük ama 3 metre boyuna kadar uzayarak 20 yıl kadar yaşayabiliyorlar."



Bakımları tamamlanan yılanların, Hayvanat Bahçesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiceği belirtildi.