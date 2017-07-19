Kabine değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle gelene hoş geldin demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda sarayın değişmesi lazım" dedi.
19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuştu.
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