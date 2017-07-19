19 Temmuz 2017 Çarşamba25 Şevval 1438
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Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuştu.
Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!
Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki! Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki! Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!

Kabine değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Asıl değişmesi gereken sarayın kendisi. O da inşallah önümüzdeki ilk seçimlerde değişecek. Bakanlarla ilgili gidene güle güle gelene hoş geldin demekten bir şey yok. Asıl sorun sarayda sarayın değişmesi lazım" dedi.

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