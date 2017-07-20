20 Temmuz 2017 Perşembe25 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:42Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:40Yatsı 22:23
    • 23°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 107.418 1.61
  • Altın: 140,529 -0.09
  • Dolar: 3,5218 -0.09
  • Euro: 4,0573 -0.44

Ve o yapımcı tutuklandı

»
Ve o yapımcı tutuklandı
Skandal görüntülerin bulunduğu 'Uyanış' filminin yapımcısı tutuklandı.
Ve o yapımcı tutuklandı Ve o yapımcı tutuklandı Ve o yapımcı tutuklandı

'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan 'Uyanış'filminin yapımcısı Ali Avcı fragmanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntüler ardından büyük tepki toplamıştı. Avcı, 13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı. 

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bilindiği gibi Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

ERDOĞAN REİS'İ İZLEMEYE GİTMEMİŞTİ

Ali Avcı'nın yapımcılığını yaptığı 'Reis' Türkiye'de 331 salonda gösterime girmiş ve filmi 67 bin 580 kişi seyretmişti. Erdoğan'ın filmi izlemeye gitmemesi de gündem konusu olmuştu.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ve o yapımcı tutuklandıVe o yapımcı tutuklandıSkandal görüntülerin bulunduğu 'Uyanış' filminin yapımcısı tutuklandı.
86 yaşındaki azılı suçlu gene yakalandı86 yaşındaki azılı suçlu gene yakalandıABD'de, yakalandığı ilk suç 1950'li yıllara uzanan mücevher hırsızı bir kadın 86 yaşında yeniden tutuklandı.
Kaçak yollarla getirdiler! Operasyonla yakalandıKaçak yollarla getirdiler! Operasyonla yakalandıTürkiye'ye kaçak yollarla getirilen ve ihbar sonucu Samsun'da evde ele geçirilen 2 piton yılanı, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bakıma alındı.
O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor!O terörist hakkında karar çıktı, hâlâ sırıtıyor!Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi Oğuzhan Korkmaz ile birlikte olan ve gözaltındayken sürekli sırıtan Kaan A. da tutuklandı.
Aydın'da feci ölüm!Aydın'da feci ölüm!Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, su bulmak için kazdıkları kuyuda göçük altında kalan 64 yaşındaki Mehmet Çolak öldü, damadı 35 yaşındaki Muhammet Baytekin yaralandı.
Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor!Ebru Şallı’nın skandalları bitmek bilmiyor!Son günlerde gündemden hiç düşmeyenEbru Şallı skandallarına bir yenisi daha eklendi.
  • Poğaca almaya yüzerek gitti18 Temmuz 2017 Salı 20:30
  • İşte FETÖ'cülerin toplandığı AVM18 Temmuz 2017 Salı 18:07
  • Çitos Efe herkesi kahkahaya boğdu!18 Temmuz 2017 Salı 15:49
  • Cami imamına bıçaklı saldırı! Tesbihat sırasında..18 Temmuz 2017 Salı 15:37
  • Cem Yılmaz eleştirilere tahammül edemeyince..18 Temmuz 2017 Salı 15:15
  • Rıza Kayaalp: Allah'tan sosyal medya var18 Temmuz 2017 Salı 14:47
  • Katilden şaka gibi ifade! Sevgilisini parçalayıp..18 Temmuz 2017 Salı 14:46
  • Kansere yenik düştü18 Temmuz 2017 Salı 14:36
  • Nedeni bilinmiyor! 4 yaşında ama..18 Temmuz 2017 Salı 14:34
  • İzmir'de esnaf çılgına döndü! 'Bıktık usandık'18 Temmuz 2017 Salı 14:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri