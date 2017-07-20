20 Temmuz 2017 Perşembe25 Şevval 1438
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ABD'den PKK/PYD'ye açıklaması!

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ABD'den PKK/PYD'ye açıklaması!
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Amerikan askeri varlığına ait hassas bilgilerin açıklanmasının, kendileri açısından risk oluşturuğunu savundu.
ABD'den PKK/PYD'ye açıklaması! ABD'den PKK/PYD'ye açıklaması! ABD'den PKK/PYD'ye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Anadolu Ajansının yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilerle hazırladığı “Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği” başlıklı haberine yönelik açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada AA’nın haberi yalanlanmazken, ABD’nin veya DEAŞ karşıtı koalisyon kuvvetlerinin Suriye’de bulundukları bölgelerin "güvenlik gerekçesi ile açıklanmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, “Hassas bilgilerin açıklanması Koalisyon kuvvetlerini gereksiz risklere maruz bırakıyor ve DEAŞ’ın yenilmesi için devam eden operasyonları akamete uğratma potansiyeli taşıyor.” iddiasında bulunuldu.

DEAŞ'ın bölgenin istikrarına en büyük tehdit olduğu ve Suriye’deki tüm tarafların DEAŞ’ın yok edilmesine odaklanması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu habere katkı sağlayan kaynakları bağımsız olarak doğrulayamayız, ancak bir NATO üyesinin yetkilileri hassas bilgileri açıklamak suretiyle kasten kuvvetlerimizi tehlikeye atmışsa bundan büyük kaygı duyarız. Bu kaygılarımızı Türk Hükümetine ilettik.”

Sahadaki kaynaklara dayalı çalışma

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere dayanarak hazırladığı haberde, ABD'nin iki hava üssü dışında Suriye'de PKK/PYD kontrolündeki bölgelerde 8 askeri noktaya sahip olduğu belirtilmişti. Bu 8 noktada top atışı, hava saldırısı için irtibat görevlisi, askeri danışman, eğitim sorumlusu, operasyon planlama sorumlusu ve aktif çatışma içinde yer alan birliklerin konuşlu bulunduğu kaydedilmişti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı boyunca doğuda Haseke, Rakka ilinin kuzeyi ve Halep’in doğusundaki Münbiç ile kuzeybatısındaki Afrin ve Tel Rıfat ilçelerini işgal ediyor. ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD mensupları, ülke genelinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanıyor.

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