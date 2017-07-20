20 Temmuz 2017 Perşembe25 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:42Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:40Yatsı 22:23
    • 23°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 107.418 1.61
  • Altın: 140,529 -0.09
  • Dolar: 3,5218 -0.09
  • Euro: 4,0573 -0.44

Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'

»
Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, Musul'un yeniden imarı için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.
Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız' Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız' Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Musul'un ahiren DEAŞ'tan kurtarılması çerçevesinde Irak hükümetini tebrik etti.

"MUSUL'UN YENİDEN İMARI İÇİN TÜRKİYE KATKI VERMEYE HAZIR"

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Musul'un ahiren DEAŞ'tan kurtarılması çerçevesinde Irak hükümetini kutlayarak, tahrip edilen tarihi şehrin yeniden imarına Türkiye'nin katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

tu9aj_1500491967_2514.jpg

Başbakan Yıldırım, terörle mücadele dahil, yakın bölgedeki gelişmeler bağlamında Irak hükümeti ile iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

İBADİ: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN BİZ DE HAZIRIZ

Irak Başbakanı İbadi ise Türkiye ile her alanda iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, Irak'ın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin bilinen tutumlarını aktardı.

Olumlu geçen görüşmede, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'Başbakan Yıldırım'dan İbadi'ye: 'Hazırız'Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, Musul'un yeniden imarı için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.
Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!Kabine değişikliğine CHP'den ilk tepki!Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuştu.
Kabinede yer bulamayan isimler kimler?Kabinede yer bulamayan isimler kimler?Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi. Binali Yıldırım, görüşme sonrası açıklama yaptı.
Demirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okuduDemirtaş'tan çılgın dilekçe! Baydemir okuduHDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinden Meclis grubuna bağlanmak için TBMM'ye dilekçe verdi.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap!AK parti sözcüsü Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara sert sözlerle cevap verdi.
Bozdağ'dan tek tip kıyafet açıklaması!Bozdağ'dan tek tip kıyafet açıklaması!Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
  • Pes artık! Yazıcıoğlu için yapmış..18 Temmuz 2017 Salı 14:16
  • Tansu Çiller çok sert çıktı! Resmen darbeydi18 Temmuz 2017 Salı 13:24
  • Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert uyarı18 Temmuz 2017 Salı 12:58
  • Son ankette o partiye büyük şok18 Temmuz 2017 Salı 12:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor18 Temmuz 2017 Salı 09:50
  • MHP'de neler oluyor? 25'i birden istifa etti18 Temmuz 2017 Salı 07:00
  • "FETÖ'nün Türkiye'deki ana omurgasını çökerttik"17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:57
  • Şamil Tayyar’dan CHP'li başkana destek17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:50
  • CHP'den Cumhurbaşkanı'na ve 15 Temmuz'a hakaret17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:00
  • AK Partili isimden ürküten iddia17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri