20 Temmuz 2017 Perşembe25 Şevval 1438
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15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri maaşa bağlamış

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15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri maaşa bağlamış
Konya’da hazırlanan FETÖ iddianamesi: Belçika’da toplanan FETÖ’cüler karar aldı, 15 Temmuz tutuklusu 600 örgüt üyesine aylık 500’er euro yardım bağlandı.
15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri maaşa bağlamış 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri maaşa bağlamış 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüleri maaşa bağlamış

Konya'da 2014'te, iş adamlarına ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Süleyman Okudan'a kurulan kumpas sonrasında başlatılan FETÖsoruşturması, örgütün para abisi avukat Memduh Oğuz'un bilgisayarından, himmete bağlanan işadamlarının listesinin çıkmasının ardından genişletildi. 3 yıl süren, 2 bin kişinin ifadesine başvurulan soruşturmada, örgütün tüm birimleri deşifre edildi. 15 Temmuz sonrası 6 etap operasyonda 527 şüpheliden 298'i yakalandı. 90'ı itirafçı olan şüphelilerden 206'sı tutuklanırken, 295 örgüt yöneticisinin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ ANLATTI

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Enis Berber tarafından hazırlanan bin 200 sayfalık iddianame, Konya9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu en kapsamlı iddianame, örgütün yapısını ve darbeye nasıl hazırladığını, bizzat örgüt üyelerinin de anlatımıyla gözler önüne serdi.

170 ülkedeki FETÖ yapılanmasının büyük bölümünün de deşifre edildiği ve FETÖ'yü kendi yöneticilerinin anlattığı iddianameye göre, örgüt 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan üyelerine düzenli para yardımı yaptı. Sadece Belçika'dan 600 haine her ay düzenli 500 euro para gönderildi.

1990 başından itibaren yurtdışına açılan örgüt, önce bu faaliyetlerin masraflarını, Türkiye'deki il imamlıkları üzerinden karşılamaya başladı. Ardından yurtdışında da örgüte insan ve finans sağlamak için birçok dernek ve okul kuruldu. Belçika'da bu amaçla kurulan dernek ve okullar, 2010'da Brüksel merkezli Aktif Dernekler Federasyonu çatısı altında birleştirildi. Bu federasyon da Belçikalı ve Türk işadamlarını bir araya getirerek ticaret alanı sağladı. 15 Temmuz'un ardından, Antwerpen kentindeki şubesinde düzenlenen toplantıda ise Türkiye'de tutuklu 600 FETÖ'cüye aylık 500 euro yardım yapılması kararlaştırıldı.

HER KATILIMCIDAN 500 EURO

Pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan Mons şehri küçük bölge imamı Mustafa Okutan, "Belçika imamı Davut Yalçın, Batı Avrupa Bölge İmamı Süleyman Tiftik'ti. Toplantıya 70 örgüt üyesi katıldı. Gaziantep'te öğretmenlik yaparken darbe kalkışması sonrası kaçıp Belçika'ya gelen Abdulgaffar Dereli, Türkiye'de tutuklanan örgüt üyelerine ve ailelerine aylık olarak düzenli para yardımı yapılması gerektiğini söyledi. Katılımcılardan aylık 500 euro yardım yapmalarını istedi" dedi.

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