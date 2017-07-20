20 Temmuz 2017 Perşembe26 Şevval 1438
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Sosyal medyada Facebook isyanı! BTK'dan açıklama

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Sosyal medyada Facebook isyanı! BTK'dan açıklama
Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'a saat 21.45'ten itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Sorun üzerine BTK'dan açıklama geldi.
Sosyal medyada Facebook isyanı! BTK'dan açıklama Sosyal medyada Facebook isyanı! BTK'dan açıklama Sosyal medyada Facebook isyanı! BTK'dan açıklama

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'a saat 21.45'ten itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Diğer sosyal medya sitelerinde durumla ilgili şikayetler artınca BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 2 milyar kullanıcıya ulaşan sosyal medya devi Facebook'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, Facebook'a giremediklerini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını bildiriyor.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'a erişim sorunu yaşandığını Twitter üzerinden duyurdu.

BTK Başkanı açıklama yaptı

BTK Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, Facebook'ta yaşanan erişim sorunuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada "Facebook ile ilgili erişim sıkıntısının global düzeyde teknik bir sıkıntıdan kaynaklandığı ve birçok ülkenin durumdan etkilendiği raporlandı." ifadelerini kullandı.

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